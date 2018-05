BTS: Suga y la 'gran mentira' detrás de su ingreso al grupo K-Pop

BTS es actualmente uno de los grupos musicales de mayor popularidad a nivel mundial, y su éxito fue completamente imprevisto hasta para sus mismos integrantes. Algunos de ellos incluso no habrían tenido intención de debutar como estrellas K-Pop, y fans señalan que uno en especial tampoco habría estado enterado al inicio que sería parte de una masiva boyband de ídolos pop, y ese es Suga.

En el reality de 2013 de BTS, "Rookie King", los siete jóvenes tuvieron la oportunidad de expresar sus secretos y más sobre su vida en la agencia Big Hit Entertainment, a poco de su debut. En el divertido segmento "Bangtan abre su corazón", los miembros se confiesan uno a uno, desde una altura a distancia, con el primer turno siendo de Suga.

De nombre real Min Yoongi, el rapero inicia contando los años que pasaron desde que firmó con la agencia. "Y eso es porque tres años atrás, alguien de aquí me dijo una mentira descarada", prosiguió calmado, mientras todos los presentes se miran entre sí. De pronto Suga exclama a voz en cuello: "¡Señor productor Bang!"

"Dijo que estaría en un grupo como 1TYM, que no tendría que bailar, solo seguir el ritmo", continuó calmado Suga. "Que en todo lo que tendría que concentrarme sería rapear... ¡En los shows de TV nuestra coreografía es la más difícil!", exclamó, y todos estallaron en risas.

"¡Yo realmente quería estar en 1TYM!" se lamentó de forma cómica el deslenguado rapero, y continúa: "Esto fue antes de firmar el contrato, tres años atrás, y engañarme de esa manera... ¡Productor Bang Sihyuk, usted es cruel!". El productor de BTS no se quedaría callado y respondió en el hilarante y memorable momento subido a YouTube.

Esta no fue la única vez que Suga hizo mención al respecto. En entrevista con el club de fans de BTS en Japón, compartió: "Me mudé a Seúl cuando estaba en la secundaria. No quería ser un rapero sino un compositor, por eso me uní a una agencia. Creí que nunca tendría que bailar, podía hacer que algún buen rapero interprete mis canciones y ser el productor. Pero no resulto tal cual, ¿no? (risas)."

Suga no soñaba con ser ídolo, pero siempre persiguió la música como contó en otra entrevista: "Cuando comencé a oír música también comencé a escribir letras. Nadie me dijo que debía hacerlo, solo sentí que lo necesitaba. Cuando entré a la escuela media empecé a armar temas, incluso estudié composición clásica porque quería ir a una escuela de artes. Sabía trabajar con MIDI desde los 13, y a los 17 me hice parte de un estudio musical."

Por esto, fans de BTS resaltan cómo, aunque Min Yoongi no buscara debutar como ídolo pop, se hizo parte de un conjunto que, con marcadas identidades, logró destacar en el mundo del K-Pop. Sin contar además cómo el mismo Suga, por su parte, se convertiría en uno de los más reconocidos intérpretes y productores del género.