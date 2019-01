BTS supera su propio récord de ventas en Corea del Sur con "Love Yourself: Answer"

BTS vuelve a conseguir un logro, pero esta vez en su propia casa. El álbum repackaged "Love Yourself: Answer" de la boyband de K-pop venció el récord del disco más vendido en Corea del Sur, superando a su predecesor "Love Yourself: Her".

En el país asiático, las listas musicales están a cargo de la Asociación de Industria de Contenidos Musicales de Corea; la cual llama a su registro gráfico "Gaon Chart".

Es precisamente en las listas Gaon Chart que BTS consiguió el primer lugar, gracias a su disco "Love Yourself: Answer". Este álbum logró vender 2'197,808 copias desde su lanzamiento el 24 de agosto de 2018.

Sin embargo, BTS ya había ocupado el primer lugar en el 2017 con su mini álbum "Love Yourself: Her", acumulando un total de 1'493,443 copias en aquel año.

Como si fuera poco, el tercer álbum de estudio del grupo "Love Yourself: Tear" se posiciona actualmente en el puesto No.2 de la lista Gaon Chart de Corea del Sur.