El último álbum recopilatorio de BTS, "Love Yourself: Answer", continúa siendo un éxito. Esta vez la reconocida agrupación estadounidense The Piano Guys lanzó un video cover de la canción "Epiphany" de la boy band surcoreana.

La balada de BTS, cantada por uno de sus integrantes (Jin), es ejecutada en esta versión instrumental que combina los melodiosos sonidos del piano y el cello en manos de los integrantes de The Piano Guys, Jon Schmidt y Steven Sharp Nelson, respectivamente.

Con el respaldo del productor musical Al van der Beek y el camarógrafo Paul Anderson, el video se desarrolla en un amplio salón iluminado y pulcro, donde el reciente tema de BTS se convierte en una pista instrumental hipnótica.

En una suave y armoniosa combinación, el video inicia con la cálida melodía de Sharp en el cello que, tiempo después, es respaldada por la profundidad de Schmidt en el piano. Ambos transmiten la emotividad del tema original de BTS.

The Piano Guys versionan "Epiphany" de BTS. (Fuente: YouTube).

The Piano Guys es conocido por realizar covers de diversos éxitos musicales. En su haber se encuentran covers como "Titanium" de David Guetta, "Just The Way You Are" de Bruno Mars, "Story Of My Life" de One Direction, entre otros.