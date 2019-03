BTS y TXT comparten primera foto juntos y Jungkook es tendencia en Twitter | FOTO

El pasado lunes, TXT (TOMORROW X TOGETHER) estrenó su primer álbum "The Dream Chapter: STAR" como parte de su debut en el K-pop, y BTS no dudó en celebrar con ellos este logro. Tal es así que ambos se mostraron juntos en la que fue su primera reunión como agrupaciones de la misma agencia musical, BigHit Entertainment.

A través de su cuenta oficial de Twitter, TXT publicó la fotografía al lado de Jimin, Suga, RM, V, Jungkook, J-Hope y Jin con el siguiente mensaje: "Agradecemos a sunbae-nims (término formal para referirse a los superiores) tomarse tiempo de su apretada agenda y darnos buenos consejos. ¡Trabajaremos duro para ser juniors de los que estén orgullosos! Los amamos, sunbae-nims ❤️ ".

El inicio de TXT en el K-pop representa el 'ascenso' de BTS en la industria musical surcoreana, siendo considerados a partir de ahora un grupo con mayor trayectoria y experiencia. De esta manera, el integrante de menor edad, el maknae Jungkook, abandona su condición de 'menor' para convertirse en 'ejemplo' de sus sucesores.

Esta interpretación en la cultura K-pop es muy importante para sus seguidores; de modo que el ARMY decidió volver a Jungkook tendencia mundial en Twitter bajo la mención "Jungkookie Hyung", haciendo referencia al significado de "Hyun" ("hermano mayor").