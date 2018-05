BTS: 'Comeback Show' del grupo K-Pop ya está disponible en YouTube

BTS estrenó "Comeback Show Highlight Reel", especial por el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, "Love Yourself: Tear". El septeto K-Pop presentó por primera vez algunos de sus nuevos temas, como también otras previas canciones de su carrera.

En el nuevo 'Comeback Show' interpretaron "Fake Love", su nuevo sencillo, "Airplane pt.2" y "Anpanman", parte de su nuevo disco; y "Best of Me", track de su EP de 2017 "Love Yourself: Her".

Big Hit Entertainment, disquera del grupo, compartió en YouTube las actuaciones que fueron parte del especial, para los fans que no pudieron ser espectadores del show completo, transmitido este 24 de mayo en Corea del Sur a través de la cadena de cable Mnet.

BTS está en promociones de su tercer álbum, "Love Yourself: Tear", que en su estreno del pasado 18 de mayo, se disparó a los primeros puestos de todas las listas de ventas en su tierra natal, como también en otras alrededor del planeta. Mira aquí al conjunto K-Pop en las espectaculares actuaciones de su nuevo show de retorno, vía YouTube.

BTS - "Airplane pt.2", de "Love Yourself: Tear", en Mnet Comeback Show Highlight Reel, 2018. (Fuente: YouTube)

BTS - "Fire", de "Most Beautiful Moment in Life", en Mnet Comeback Show Highlight Reel 2018. (Fuente: YouTube)

BTS - "Anpanman", de "Love Yourself: Tear", en Mnet Comeback Show Highlight Reel, 2018. (Fuente: YouTube)

BTS - "Best of Me", de "Love Yourself: Her", en Mnet Comeback Show Highlight Reel, 2018. (Fuente: YouTube)