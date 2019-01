D.O de EXO cumple 26 años y sus fans lo convierten en tendencia en Twitter | FOTOS

Hoy no es un día cualquiera para los seguidores de EXO. Do Kyungsoo, más conocido como D.O, cumple 26 años (edad internacional) y las fanáticas peruanas del grupo de K-pop lo celebran convirtiéndolo en tendencia en Twitter.

Bajo el hashtag #PrinceKyungsooDay, las fans de D.O destacan las habilidades del artista, tanto en la música como en la actuación. Esto debido a que el miembro de EXO se muestra como uno de los más versátiles del grupo.

Kyungsoo nació en Goyang, provincia de Gyeonggi, Corea del Sur el 12 de enero de 1993, y debutó como parte de EXO el 8 de Abril del 2012, tras dos años de preparación en la agencia musical S.M. Entertainment.

D.O ha lanzado cinco álbumes de estudio junto a EXO. Sin embargo, en febrero del 2016, Kyungsoo estrenó el single "Tell Me (What Is Love)", como parte del proyecto "SM Station".

En su faceta como actor, D.O ha participado de diferentes dramas coreanos, entre los que destacan "Hello Monster" (2015), "Be Positive" (2016) y "100 Days My Prince" (2018).

Así también, Kyungsoo interpretó personajes aclamados en las películas "The Older Brother" (2016), "Room 7" (2017) y "Swing Kids" (2018).

Recientemente, EXO lanzó su quinto álbum repackage "Love Shot", el cual lideró las listas de iTunes en más de 50 países.