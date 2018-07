Dreamcatcher, el enigmático grupo K-Pop que llega por primera vez a Lima

El K-Pop vuelve al país, pero esta vez con aires distintos. Dreamcatcher, septeto femenino surcoreano que se hizo de popularidad fuera de su tierra por su misterioso concepto horror y música inyectada de sonido rock y metal, realizan su primer recorrido por Latinoamérica con la gira "Welcome to the Dream World".

Conformado por Jiu, Sua, Siyeon, Handong, Yoohyeon, Dami y Gahyeon, Dreamcatcher es el primer grupo femenino K-Pop que llegará al Perú. Tras haber iniciado paso por Sudamérica con visitas a Argentina y Chile este julio, su próxima fecha será en Lima, este miércoles 1 de agosto en el Centro de Convenciones Maracaná.

Las fechas de la gira de Dreamcatcher fueron concretadas por HappyFace Entertainment, agencia del grupo, junto a la plataforma coreana MyMusicTaste, donde fans alrededor del planeta se unen para llevar artistas a sus ciudades por demanda popular, y que ya ha colaborado en giras de artistas como EXO, GOT7, Monsta X y más.

Dreamcatcher, cuyas miembros antes conformaban el grupo K-Pop Minx, hicieron reinicio bajo un concepto totalmente distinto en enero de 2017. Con actuaciones enérgicas y ruidosas guitarras, captaron gran atención entre seguidores y no seguidores del pop coreano por distinguirse de los tradicionales grupos femeninos del género musical.

Banda hermana de la agrupación Dalshabet, debutaron con el disco sencillo "Nightmare" y el tema "Chase Me", de video inspirado en el clásico de horror "The Shining", y de aparente trama continuada. A la fecha llevan publicados 3 CD singles y 2 EP, con otros populares temas como "Good Night", "Fly High" y su más reciente, "You & I".

Las entradas para ver a Dreamcatcher pueden adquirirse a través de la boletería web Passline o en el mismo centro de convenciones. Varían desde los s/.170 a s/.450, los tickets VIP incluyen ingreso anticipado y un evento hi-touch posterior al concierto, y hay 20% de descuento para quienes pidieron al grupo en la web de MyMusicTaste.

DREAMCATCHER

"WELCOME TO THE DREAM WORLD IN LIMA"

Fecha: Miércoles 1 de agosto

Hora: 7 PM

Lugar: Centro de Convenciones Maracaná

Dirección: Jirón Huáscar #1652

Entradas: desde s/.170 en Passline.pe y en puerta del recinto