Dua Lipa cantó con BLACKPINK durante show en Nueva Jersey | FOTOS

Dua Lipa fue la sorpresa en el show de BLACKPINK en Nueva Jersey. La girl band subió al escenario para cantar con el grupo.

BLACKPINK ofreció este recital como parte de su tour estadounidense "In Your Area" y, en un momento inesperado de su show, Dua Lipa subió al escenario para interpretar su exitosa colaboración "Kiss And Make Up".

Tras terminar su actuación la cantante se mostró agradecida y compartió lo feliz que se encontraba de conocer a BLACKPINK. Ante esto, ellas respondieron: "Estamos agradecidos y felices de que hayas actuado con nosotras".

A través de las redes sociales, miles de asistentes compartieron el momento especial que vivieron durante el concierto, y agradecieron la sorpresa.

Esta es la primera vez que BLACKPINK y Dua Lipa se presentan juntas sobre un escenario, por lo que los miles de asistentes al concierto quedaron más que satisfechos con haberlas visto cantar.