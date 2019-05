EXO: Baekhyun cumple 27 años y se convierte en tendencia global en Twitter

Hace 27 años nació, en la provincia de Gyeonggi (Corea del Sur), el pequeño Byun Baek Hyun. El hoy cantante del grupo de K-pop, EXO, decidió formarse como cantante desde muy joven. Al mismo estilo del artista surcoreano Rain, se incorporó en la banda de su escuela y luego formó otras con amigos. Por entonces, todo parecía un juego y no imaginaba que, unos años después, se convertiría en uno de las voces más representativas del género asiático.

Baekhyun se hizo cantante formalmente tras su ingreso a la agencia musical SM Entertainment (Super Junior, SHINee, Girls' Generation, Red Velvet). Era el año 2011 y el joven estudiante pretendía ingresar al Instituto de las Artes de Seúl; meta que no pudo concretar al ser 'fichado' por uno de los agentes de aquella firma. En menos de un año y sometido a una preparación ardua en el canto y el baile, Baekhyun fue presentado como el octavo integrante de EXO en el 2012.

Desde el inicio de la travesía, el artista siempre destacó por su talento para el canto. Esto le permitió participar en infinidad de colaboraciones vocales ("Dream" con Suzy, "The Day" con K.Will, "Rain" con Soyou, etc.); pertenecer a la banda sonora de diversos dramas coreanos ("Beautiful" en 2EXO Next Door" en el 2015 y "For You" en "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo" en el 2016); y ser parte del proyecto "SM STATION"; el cual reúne a las mejores voces de SM Entertainment. Allí tuvo la oportunidad de tener su segundo tema propio: "Take You Home".

Baekhyun de EXO también ha sido parte de videoclips de otros artistas de K-pop ("Twinkle" - TTS), así como de obras musicales ("Singing in the Rain"). En el 2018, lanzó su single "Young" junto al rapero Loco.

En el día de su cumpleaños, las EXO-L (nombre del fanclub oficial) han convertido a Baekhyun en tendencia global en Twitter, bajo el hashtag #GeniusBaekhyunDay, donde reconocen las habilidades del cantante y aprovechan para felicitarlo por su día.