SHINee prepara su retorno conjunto con "The Story of Light"

SHINee se encuentra en preparativos finales del que será su anticipado retorno con "The Story of Light". Este se dividirá en tres partes de cinco tracks, cada uno con sus respectivos sencillos titulares, a ser lanzados el 28 de mayo, 11 de junio y 25 de julio.

El grupo K-Pop también difundió en sus redes el póster de su nuevo disco, a ser lanzado en honor a su décimo aniversario. Compartieron además en su renovado sitio oficial una foto anticipo del que será su sexto álbum de estudio, junto a su agenda de próximas actividades.

(Foto: SHINee sitio oficial)

Taemin, Minho, Key y Onew también hicieron aparición en un clip del Instagram de Marie Claire Korea, cuya edición de junio incluirá una entrevista con las estrellas surcoreanas donde brindaron detalles sobre su nuevo álbum y su aniversario.

Una publicación compartida de marie claire korea (@marieclairekorea) el 13 May, 2018 a las 8:06 PDT

Desde su primer single, "Replay" de 2008, SHINee gozó de gran éxito con temas como "Ring Ding Dong", "Sherlock", "Everybody", "View" y más. "The Story of Light" marcará su retorno desde el deceso de Jonghyun en diciembre pasado tras batallar con una severa depresión.

Memoriales se llevaron a cabo alrededor del planeta en honor al desaparecido cantante. Recientemente SHINee lanzó además un especial clip animado para el sencillo japonés "Every Time", el cual incluye la voz de Jonghyun.