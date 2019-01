Jennie de BLACKPINK cumple 23 años: así fue la celebración | FOTOS

El pasado 16 de enero, Jennie de BLACKPINK celebró sus 23 años (edad internacional) en medio de los saludos de sus fans y de sus compañeras de grupo. En una reciente publicación de Instagram, la cantante reveló fotografías del gran día que tuvo.

Jennie festejó su cumpleaños en compañía de las demás integrantes de BLACKPINK, quienes le dedicaron emotivos mensajes en sus respectivas redes sociales.

Como agradecimiento, la también rapera del grupo compartió un video con la leyenda: "La filmación no ha terminado todavía, pero vine un poco porque quiero saludar a BLINK". En él, dedicó palabras de agradecimiento a sus fans.

"Estoy muy agradecida de que me den mucho amor y muchos deseos de cumpleaños todos los años. Hemos estado juntos durante unos tres años. Estoy muy agradecida y me siento segura porque siempre están a nuestro lado. También les haré sentir orgullosos de mí en el futuro. Muchas gracias a todos los que me desearon un feliz cumpleaños número 24", dijo emocionada.

El día de su cumpleaños, Jennie se convirtió en tendencia mundial en Twitter gracias al hashtag #ShiningJennieDay que sus seguidores mantuvieron por varias horas.