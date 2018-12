El KBS Song Festival 2018 vino con muchas sorpresas para los fans del K-pop. En esta nueva edición, muestra las presentaciones especiales de los mejores representantes del género.

Entre los artistas invitados a la ceremonia, se encuentran BTS, TWICE, Red Velvet, EXO, SEVENTEEN, GFRIEND, BTOB, Wanna One, NU’EST W, GOT7, MONSTA X y NCT 127, entre otros.

Asimismo, el evento contará con las actuaciones en conjunto de las girlbands TWICE, Red Velvet, GFRIEND, Oh My Girl, MOMOLAND y Lovelyz.

Mira a continuación la ceremonia EN VIVO:

KBS Song Festival 2018 en vivo. (Fuente: YouTube).

La novedad de este año es que el KBS Song Festival 2018 tiene como conductores a Jin de BTS, Dahyun de TWICE y Chanyeol de EXO.