Murió Kim Dongyoon, del grupo K-Pop Spectrum y el reality "MIXNINE"

Kim Dongyoon, miembro del novato grupo K-Pop Spectrum y conocido por su participación en el reality musical surcoreano "MIXNINE", falleció este viernes con apenas 20 años de edad. WYNN Entertainment, la agencia de Spectrum anunció la triste noticia mediante comunicado en el fancafé del grupo.

"Nos disculpamos por entregar las repentinas y tristes noticias. Este 27 de julio, el artista de nuestra compañía y miembro de Spectrum Kim Dongyoon, ha partido de este mundo. Impactados con lo repentino de la trágica noticia, la familia del fallecido, los miembros de Spectrum y todo el staff de WYNN Entertainment lamentan su partida con profundo pesar", decía el pronunciamiento.

"Nos sentimos dolidos y lamentamos tener que entregar estas noticias a los fans que dieron a Dongyoon tanto amor y generoso apoyo. El funeral será llevado tranquilamente de acuerdo a los deseos de la familia. Queremos ofrecer nuestras condolencias por su partida", finalizó el comunicado.

Kim Dong​yoon debutó con Spectrum dos meses antes, el 10 de mayo con la canción "Light it Up". Una de sus apariciones en público más conocidas fue como concursante en el reality "MIXNINE" de la agencia YG Entertainment, donde logró el puesto 21. No se ha revelado más detalles como la causa de su fallecimiento.