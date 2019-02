Kim Hyung Jun de SS501 ofrecerá concierto en Lima el próximo 25 de marzo

El recordado vocalista y ex integrante del grupo SS501, Kim Hyung Jun, llega por primera vez al Perú. La estrella K-pop se presentará en directo este lunes 25 de marzo sobre la tarima del Centro de Convenciones Barranco Arena a partir de las 8 de la noche.

Las entradas ya están a la venta bajo el sistema Teleticket de tiendas Wong y Metro con zonas Platinium, Súper VIP y VIP. El artista llega a nuestro país en el marco de su gira "2019 Latin América Tour Master Piece" que lo llevará por México, Chile, Perú y Bolivia.

El ex integrante de SS501 se encontrará con sus seguidoras limeñas, precisamente, luego de haber culminado el Servicio Militar Obligatorio en su país.

Kim Hyung Jun brindará un explosivo show en el que repasará piezas musicales como "Girl", "Oh Ah", "Long night", "Sorry, Im sorry", entre otros y además mostrará su nuevo material totalmente escrito y compuesto por él mismo al que ha titulado "AM to PM 7-5-11-3", disco que fue publicado el mismo día que ingresó al ejército.

Kim Hyung Jun, como parte de la banda SS501, alcanzó los puestos más altos de los rankings musicales de todo Asia y reafirmó su éxito con Double S301 con los integrantes de SS501 invadiendo las telenovelas con sus actuaciones en proyectos como "My shinning girl", "Late blossom" y "Melody of love".