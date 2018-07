Banda K-Pop 24K llega por primera vez a Lima |VIDEO

24K, una de las bandas K-Pop más populares de la actualidad llega a Lima para un primer y único concierto este 2 de septiembre en el Centro de Convenciones de Barranco con su gira mundial "24K Still With 24U 2018" que los llevará también por México, Chile y Brasil.

El sexteto de gran acogida entre seguidores de la movida pop surcoreana en Europa y Estados Unidos, trae una de sus primeras actuaciones de "Bonnie N Clyde", su más reciente disco, además de otros conocidos temas como "Super Fly", "Still 24K", "Hey You", "BINGO", "Only You" y más, disponibles en YouTube.

La banda de Cory, Jeonguk, Changsun, Jinhong, Hongseob y Kiyong, debutó en 2012 con el tema "Hurry Up". A la fecha lleva publicados un disco de estudio y cinco EP o 'mini-álbums', y es parte de la actual ola coreana de rápido crecimiento que cuenta con clubs de fans en el país.

Las entradas para ver a 24K están disponibles a través de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda a partir de los s/.106. Las entradas VIP Silver y Golden además contarán con exclusivos extras, entre material oficial autografiado y hi-touch con las estrellas K-Pop.