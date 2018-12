MAMA 2018: BTS y las estrellas del K-pop en la alfombra roja de los premios

Este 14 de diciembre se celebró en Hong Kong la ceremonia más grande de la industria musical coreana, los Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018. Su última fecha permitió a los fans del K-pop elegir a sus artistas favoritos de este año.

Entre los nominados a las diferentes categorías se encoentraban BTS, GOT7, Heize, SEVENTEEN, Sunmi, MOMOLAND, Oh My Girl, Tiger JK y Yoon Mi Rae, Wanna One, entre otros.

BTS se llevó algunos de los trofeos principales: Artista del año y Álbum del año. Mientras Twice se llevó el premio a Canción del Año por "What is Love".

Todos ellos prepararon presentaciones especiales en vivo, donde destacaron sus temas principales de sus últimos álbumes. Cada artista presentó sobre el escenario alrededor de dos canciones.

Entre las celebridades internacionales invitadas, está Janet Jackson, Angelababy, Cha Seung Won, Kim Sa Rang, Lee Yo Won, Kim Dong Wook, entre otros.