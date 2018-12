MAMA 2018: cuándo y dónde ver la ceremonia final

La ceremonia de premios más importante del K-pop prepara su última gala con muchas sorpresas. La última entrega de Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018 se celebrará este 14 de diciembre en Hong Kong y en esta nota te decimos dónde puedes verla en vivo.

Para la ceremonia final se tiene previsto la asistencia de artistas de la talla de BTS, GOT7, SEVENTEEN, MOMOLAND, Oh My Girl, Tiger JK and Yoon Mi Rae, Wanna One, entre otros. Además, contará con la participación especial de Janet Jackson como invitada especial.

¿DÓNDE VER?



Podrás seguir en vivo los MAMA 2018 desde su página oficial (previo registro).



HORARIOS (VIERNES 14 DE DICIEMBRE)



México: 5:00 a.m.

Perú: 6:00 a.m.

Ecuador: 6:00 a.m.

Colombia: 6:00 a.m.

Chile: 8:00 a.m.

Argentina: 8:00 a.m.

Este año, los MAMA 2018 ha contado con tres ceremonias en tres países distintos. La primera premió a los artistas nuevos de este año el pasado 10 de diciembre en Corea del Sur; mientras que la segunda ceremonia se realizó en Japón el 12 de diciembre.