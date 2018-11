MAMAMOO se apodera de la noche en su nuevo MV "Wind Flower"

Después de cuatro meses, MAMAMOO regresa a los escenarios con un nuevo repertorio. "BLUE;S" es el nombre que recibe su nuevo disco, cuya canción principal "Wind Flower" ya arrasa con las visitas en YouTube.

En un ritmo ágil de cortes ligeros, "Wind Flower" habla del amor inalcanzable y de las emociones tristes de tener que decir adiós, en un concepto más atrevido que sorprenderá a los seguidores de MAMAMOO.

El video musical muestra a las cuatro integrantes disfrutando de los nuevos comienzos en la oscuridad de una noche urbana, donde el intercambio de colores muestra la intencionalidad de la canción.

"Wind Flower" es parte del octavo álbum del grupo "BLUE;S". (Fuente: YouTube).

El mini álbum "BLUE;S" es el octavo álbum del grupo e incluye seis canciones, de las cuales dos son composiciones de la líder Solar ("Hello" y "No More Drama").

La agrupación, reconocida por su potencia vocal, es uno de los grupos de K-pop más valorados en la industria musical y ya empiezan a cosechar los esfuerzos realizados desde sus primeras apariciones en el programa coreano de voz "Inmortal Song", donde se hicieron conocidas.