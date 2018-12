SHINee: Onew estrena sentimental MV para "Blue" | VIDEO

Llegó el día tan esperado por los fans de SHINee. El líder de la agrupación de K-pop, Onew, reveló el video musical de "Blue"; el single de su primer álbum en solitario "Voice".

"Blue" es el tema principal del disco y es una balada que habla de los sentimientos más profundos de encontrarse a uno mismo. En ella, se destacan las habilidades para el canto de Onew.

Bajo el concepto de una "noche azul", el video musical muestra a Onew interpretar, con mucho sentimiento, su canción en un ambiente misterioso que parece ser un cielo oscuro, donde se combinan las tonalidades azul, negro y blanco.



"Blue" es el tema principal del álbum solista de Onew "Voice". (Fuente: YouTube).

La canción es parte de un repertorio de siete pistas musicales del álbum "Voice"; el cual representa el cuarto debut en solitario de un integrante de SHINee.

Previamente, debutaron como solistas Key con su álbum "Face"; Taemin con ""Ace" (2014), "Press It" (2016), y "Move" (2017); y el fallecido Jonghyun con "Base" (2015), "Story Op.1" (2015), "She Is" (2016),"Story Op.2" (2017) y su álbum póstumo "Poet Artist" (2018).