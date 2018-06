SHINee revela anticipos para segunda parte de su retorno

SHINee comenzó a compartir adelantos del que será el segundo episodio del retorno de las estrellas K-Pop, "The Story of Light", iniciado con "Ep. 1" y su relajante track y videoclip "Good Evening".

"The Story of Light, Ep. 2" incluirá el tema "I Want You", y ya puedes ver un anticipo de su nuevo video a través de YouTube. En él se puede ver desde otro ángulo la escena del clip previo, "Good Evening", en la que los miembros miran el interior de un pozo.

Las estrellas surcoreanas compartieron además fragmentos instrumentales de "Chemistry", otro de los tracks del disco. También puede oírse la versión con las voces incorporadas a través del sitio oficial del conjunto.

SHINee difundió en su web nuevas imágenes de los integrantes de la agrupación, en medio de curiosos e interactivos diseños de colores primarios. Lo nuevo de la banda K-Pop está programado para su estreno este 11 de junio.