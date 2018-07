Ryeowook de Super Junior regresa de la milicia surcoreana

Super Junior ya está casi completo con el esperado retorno de la milicia de Ryeowook. El penúltimo de los integrantes del grupo K-Pop en egresar del servicio militar surcoreano salió este martes 10 de julio, tras 21 meses de su enlistamiento en octubre de 2016.

A su encuentro se presentaron medios y cientos de fans, además de sus compañeros de Super Junior Leeteuk, Eunhyuk, Donghae y Siwon. "He vuelto de ser el sargento Kim Ryeowook, a Ryeowook de Super Junior", abrió un discurso de gracias por su recibimiento.

Leeteuk preguntó a Ryeowook por los grupos de chicas que le dieron ánimo durante su servicio. El recién salido declaró que muchos, "Red Velvet, Twice, Blackpink, Momoland, Apink, AOA y (G)I-dle son muy populares. Espero verlas a todas, cuidaré bien de los artistas jóvenes."

Ryeowook respondió que lo que deseaba hacer más tras su salida era viajar con sus compañeros. "Antes fuimos a Alemania, Italia y Grecia juntos, y quiero viajar más. También canté como parte de la banda militar, ahora deseo mucho cantar en el escenario con Super Junior."

El cantante bromeó también con lo más difícil de la milicia, que fue que sus compañeros no lo visitaran. "Los miembros aquí al menos vinieron a la casa de guardia, pero recordaré quienes no lo hicieron". Siwon añadió "lo conozco bien, y lo recordará por largo tiempo."

Cuando se acercó a saludar a los fans, Ryeowook preguntó si sus ojos estaban rojos. "Lloré mucho adentro, no eran de Super Junior, pero sí amigos que no conocía antes de pasar un año y nueve meses con ellos, así que esto fue tan triste como cuando me despedí de ustedes", contó.

"Crei que quizá sería olvidado, y les agradezco por venir hasta aquí", expresó el vocalista. "Estoy preparando un álbum, y Super Junior también. Trabajo en algo para llegar a ustedes de forma más especial, así que por favor, esperen solo un poco", adelantó.

Ryeowook se reunirá oficialmente con sus fans en el evento "Return to the Little Prince" este 12 de julio en Seúl. Mientras tanto, el hashtag de bienvenida #ReturnToTheLittlePrince se hizo tendencia global de Twitter por los fans de Super Junior, quienes anticipan también la salida de Kyuhyun, último en cumplir servicio el 24 de mayo de 2019.