Super Junior en Lima: conoce las carreras solistas de sus miembros

Super Junior, figuras establecidas del K-Pop, visitarán el continente sudamericano en abril y, con las expectativas en aumento, repasaremos varios de los momentos en su carrera que los convirtieron en una de las agrupaciones más queridas del subgénero.

La banda de amplia alineación es conocida por reunir, además de vocalistas, a talentos de diversas áreas del entretenimiento como la danza, composición, actuación y otros. Sin embargo, a nivel musical, Super Junior es un estable conjunto con numerosos momentos sobresalientes, algunos de los cuales reunimos aquí.

Leeteuk

El líder de Super Junior es tanto vocalista como rapero en el grupo y participó de la composición de algunos de sus temas como "Only U" del disco "Spy" y "You Got It", parte de "Magic". Entre sus colaboraciones más destacadas están el tema "Ice Cream" de Joo, y "Bravo" con Key de SHINee para el drama "History of a Salaryman". En el clip a continuación Park Jungsoo, alias Leeteuk, realiza un cover de "Honey" de Park Jinyoung (JYP) en la gira Super Show 2.

Heechul

Rapero y vocalista en Super Junior, Kim Heechul tiene fuerte arraigo en el rock y su agencia, consciente de ello, tuvo intención inicial de que éste fuera parte de una banda. Tras volverse un popular ídolo, lanzó dos EP bajo el nombre "M&D" junto a Jungmo de TRAX, la banda de rock de la cual Heechul iba antes a formar parte. Sus actos más exitosos fuera del grupo, a la fecha, son sus colaboraciones con Min Kyunghoon. Aquí puedes escuchar "Narcissus", poderoso track parte de los lanzamientos SM Station junto a Wheein de Mamamoo.

Yesung

De los vocalistas principales de Super Junior, Yesung fue el tercer miembro en debutar en solitario con "Here I Am". Previamente la particular voz del cantante fue requerida en varias bandas sonoras de producciones coreanas como "Cinderella's Sister", "That Winter, The Wind Blows", "Hwajung" y más. Con dos EP y dos singles en japonés a la fecha, entre otros de sus momentos destacados están su cover de "The More I Love You" de Boowhal y sus colaboraciones con Jang Hyejin en "I Am Behind You" y "Darling U" con Seulgi de Red Velvet.

Kangin

Vocalista en Super Junior, a pesar de no ser parte del trío de cantantes principales, posee un estilo vocal elogiado tanto por fans y ajenos, el cual pudo ser apreciado durante su reciente participación en el reality coreano "King of Masked Singer". Otras muestras de su talento se dan en los temas "A Short Journey" del disco "Bonamana", antes de su ingreso a la milicia; su sentida actuación de "Around 30" en la gira Super Show 5, y el clip a continuación, con Kangin interpretando "Heartbroken" en Super Show 6.

Shindong

Rapero en Super Junior, es también una celebridad en TV coreana por sus habilidades para la comedia, además de coreógrafo y director de videoclips. Fuera del grupo, lanzó "Marry Man" con el dúo UV, y "Charm of Life" con sus compañeros Eunhyuk y Heechul y Solar de Mamamoo. Participó además en el reality coreano "King of Masked Singer", donde sorprendió por su capacidad vocal poco conocida. En el clip debajo, Shindong interpreta la balada "Don't Forget Me" durante la gira Super Show 6 previo a su partida al servicio militar.

Sungmin

De dulce y melódico estilo, Sungmin es otro vocalista destacable del amplio conjunto. Entre algunas de sus participaciones a resaltar están el tema en solitario "Ashita no Tame Ni", parte del disco japonés de Super Junior-T, y la canción "Now We Go To Meet", a dúo con su compañero Yesung, para el proyecto "Sang Geun's Wish" de concientización hacia el abandono de animales. Recientemente realizó un inesperado retorno en solitario para la serie de lanzamientos SM Station con el tema "Day Dream".

Eunhyuk

Rapero en Super Junior, es además el bailarín principal de la agrupación, y suele participar de la creación tanto de letras como de coreografías. En cuanto a sus actuaciones fuera del grupo destacan "Maxstep" junto a su compañero Henry y otros artistas de SM en la Younique Unit, y "Spectrum", de la unidad SM The Performance, con su compañero de grupo y mejor amigo Lee Donghae. En el clip a continuación, Lee Hyukjae presenta "Dear Two" en el Super Show 6.

Siwon

Vocalista en Super Junior, Choi Siwon es un popular actor dentro y fuera de su país. En sus actuaciones solistas en las giras del conjunto, presentó canciones de corte cristiano hasta la más reciente, Super Show 6, donde realizó una divertida interpretación del tema "Wild Horse". Aquí puedes oír su participación en el soundtrack del drama "She Was Pretty", estelarizado por Siwon, con el tema "Only You".

Donghae

Vocalista, bailarín y rapero, Lee Donghae ha sido también activo compositor de temas tanto para el grupo como otros lanzamientos de la sub-unidad SJ-D&E. Entre algunas de sus composiciones a destacar están “Y”, parte del disco “Mr. Simple”, la balada en piano “First Love” del single en coreano y japonés “Oppa Oppa”, y “Only You” junto al dúo As One. En el clip a continuación, Donghae canta "Perfect", composición suya para reciente campaña de Cadillac en Corea del Sur.

Ryeowook

Del trio de vocalistas principales del grupo, Ryeowook tuvo también varias participaciones en soundtracks de series y obras teatrales como sus compañeros Kyuhyun, Yesung y Sungmin. Algunas de sus más destacadas fueron "Start of Something New" para la adaptación teatral coreana de "High School Musical" con Luna de f(x), y "Biting my Lips" con Kyuhyun y Sungmin para el drama "President". Aquí puedes ver el clip de su EP debut solista, "The Little Prince", de letras directamente inspiradas en el cuento de Antoine de Saint-Exupéry.

Kyuhyun

Popular miembro del trío de vocalistas principales de Super Junior, Kyuhyun fue el primero de sus integrantes en debutar oficialmente en solitario con el exitoso EP "At Gwanghwamun". Otros tracks a mencionar del miembro más joven del grupo son "Love Again" para la sub-unidad SM The Ballad, "To The Beautiful You" para el drama del mismo nombre con Tiffany de Girls Generation, y el single digital "The Day We Felt The Distance". A continuación puedes escuchar su colaboración con Yoon Jongshin en la melancólica "Late Autumn".

Henry Lau

Vocalista, rapero y bailarín en SJ-M, Henry fue presentado por primera vez tocando el violín en el tema “Don’t Don” de Super Junior. De múltiples talentos, participó además de la composición de letra y música en más de 30 canciones de su grupo y otros como “The Eve” de EXO. Fue el primer debut solista en 13 años de SM Entertainment con el exitoso “Trap” (2013) junto a su compañero Kyuhyun y Taemin de SHINee. Como otros de sus temas destacables están “Runnin’” junto a Soyou, ex Sistar, “Bad Girl” con Chanyeol de EXO, y su single “I’m Good” con el rapero coreano Nafla, el cual puedes escuchar aquí.

Zhou Mi

Vocalista en Super Junior-M, realizó también labor de compositor en temas en idioma chino del grupo como los destacados “Tunnel” del disco “Break Down” y “Forever With You”, parte del álbum especial “Devil” de Super Junior. Lanzó primer EP en solitario en 2014 con el tema “Rewind” junto a Chanyeol de EXO en la versión coreana y Tao en la versión china, y entre otros tracks recomendables están “Why”, lado B de su debut, y su retorno de 2016 “What’s Your Number”.

Han Geng

Tras su partida de Super Junior, Han Geng inició carrera solista en su natal China en el 2010. Además de 23 singles, publicó tres álbumes: su debut "The Heart of Geng", "Hope in the Darkness" (2012) y "San Geng" (2015), el cual incluye la curiosa "I Don't Give a Shit" junto al grupo K-Pop Uniq. Acumula más de 40 premios en lo que lleva de carrera y a continuación puedes ver el clip de su single "Clown Mask".

Kibum

Kim Kibum fue rapero de Super Junior hasta 2009, cuando decidió dedicarse de lleno a la actuación. Solo cuenta con una participación vocal fuera del grupo, junto a Heechul, en la canción "Can It Be Love?", parte del soundtrack del drama coreano "Rainbow Romance". En el clip a continuación puedes escuchar su voz barítono en un encuentro con fans cantando el tema "Love Goodbye" del drama "I Love Lee Tae Ri", el cual Kibum protagonizó en 2012.