Super Junior: ¿Qué son las sub-unidades? Te lo explicamos aquí

Super Junior vuelve a America Latina y, junto con ellos, montones de temas que conforman su extensa discografía. Ello debido a que, además de los lanzamientos conjuntos del grupo, existen también otros populares temas de sus queridos sub-grupos.

Las sub-unidades son alineaciones alternativas de los grupos de pop surcoreano, forma recurrente de promoción para selecciones de artistas ya sea bajo conceptos especiales, por poca disponibilidad de tiempo u otras circunstancias que surjan en las carreras de los ídolos.

Al ser el primer grupo de conformación extendida en el subgénero, Super Junior ha contado a la fecha con cinco sub-agrupaciones, con diversos niveles de éxito pero todas reconocidas como parte de su historia, y de las cuales podrías incluso escuchar algunos temas en sus próximos conciertos. Conoce aquí una a una a continuación.

Super Junior K.R.Y.

El primer sub-grupo de Super Junior, conformado por sus tres vocalistas principales: Kyuhyun, Ryeowook y Yesung. El trío debutó en 2006, realizaron canciones para bandas sonoras como "Ms. Panda and Mr. Hedgehog", "To The Beautiful You" y "Hyena" y promocionaron especialmente en giras por Japón y Corea del Sur.

Super Junior-T

La sub-unidad 'trot' del grupo fue el primer conjunto pop en dedicarse al antiguo estilo de música coreana. Lee Sooman, jefe de SM Entertainment buscaba revivir el género y con "Rokuko", debut SJ-T, consiguieron el single más vendido de 2007 en Corea del Sur. Conocidos también por sus parodias cómicas, se hicieron de una audiencia de mayor edad al público de los ídolos K-Pop. Tuvieron una canción de retorno, "Love At First Sight", en el disco "Devil" de 2015.

Super Junior-M

SJ-M es la sub-unidad más exitosa de Super Junior a la fecha. La letra 'M' hace referencia al mandarín, idioma en el que el grupo promociona. Contaban con siete miembros, incluidos Henry y Zhoumi, exclusivos del sub-grupo, hasta la salida de Hangeng y el ingreso de Eunhyuk y Sungmin en 2011 para el lanzamiento de "Perfection". Cuentan con 7 videos, 3 EPs, dos álbumes y más de veinte premios acumulados en lo que van de carrera.



Super Junior-Happy

SJ-H fue la cuarta sub-unidad en debutar, con los mismos miembros de SJ-T pero con Yesung en lugar de Heechul. Lanzaron su primer EP, "Cooking? Cooking!" con gran éxito, y desde el día anterior a su debut miles de fans colmaron las calles aledañas al lugar donde se realizaría su fanmeeting. Tuvieron un retorno no oficial con "Victory Korea", tema de apoyo a la selección surcoreana en el mundial de 2010.

Super Junior Donghae & Eunhyuk

El dúo de amigos formaron la quinta sub-unidad oficial de Super Junior en 2011, año en el cual debutaron con el discotequero tema "Oppa Oppa". En 2014 lanzaron su primer disco completo, grabado en japonés, y en 2015 lanzaron dos EPs, "Present" y "The Beat Goes On", del cual se desprendió el exitoso "Growing Pains". A la fecha cuentan con 13 clips en su videografía.

Bonus: Sub-unidades SM

Miembros de Super Junior también han participado de sub-grupos especiales de la agencia SM Entertainment, además de formar parte de lanzamientos especiales del llamado SM Town que produjeron temas como "Red Sun" y "Dancing Out". Algunos subgrupos fueron SM The Ballad con Kyuhyun, Yesung y Zhoumi, SM The Performance con Donghae y Eunhyuk, y Younique Unit con Eunhyuk y Henry.