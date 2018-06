Twice lleva la nostalgia al cine con Michael Jackson | VIDEO

Twice lanzó un remake de "I Want You Back", legendario tema de los Jackson 5 que fuera interpretado por un muy joven Michael Jackson en los años 60s. Esta nueva versión será tema principal de la cinta japonesa live-action del manga Sensei Kunshou.

Las estrellas K-Pop retornaron con un cover en inglés de un grupo icónico en el mercado japonés, junto al colorido videoclip de estética retro. En él se ve al clásico Twice alegre y animado, quienes hacen de compradoras de discos que audicionan para ser artistas de TV.

El girlgroup disfruta actualmente de gran popularidad en Japón, país del que también provienen tres de sus integrantes. Recientemente se anunció su participación en la banda sonora de la película japonesa, una comedia romántica inspirada en un manga de Momoko Koda.

Twice lanzó este año dos sencillos para el mercado de este país, "Candy Pop" y "Wake Me Up", y están por publicar su primer disco japonés completo en julio, según AllKpop. Éste es su cuarto sencillo de 2018, donde también publicaron el single coreano "What is Love?".