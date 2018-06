Wanna One: Mira en vivo último episodio de su reality y nuevas canciones |VIDEO

Wanna One emitirá este 4 de junio online y en tiempo real el episodio final de la tercera temporada de su reality "Wanna One GO: X-Con", donde además presentarán actuaciones de los nuevos temas de "1÷x=1 (Undivided)", su nuevo disco de sub-unidades y colaboraciones, como también de su nuevo tema promocional "Light".

"X-Con", tercera entrega del reality "Wanna One GO", mostró la realización del nuevo material del conjunto surcoreano, para el cual se separaron en grupos. Contaron también con las colaboraciones de Zico de Block B, Heize, Nell y Dynamic Duo.

"Decidimos transmitir el episodio final online para que los fans internacionales puedan ver el estreno de las actuaciones en simultáneo", detalló fuente de Mnet, canal K-Pop de cable que transmite el programa, según Soompi.

Las nuevas canciones de Wanna One se presentarán por primera vez del 1 al 3 de junio en el Gocheok Sky Dome de Seúl, inicio de su gira mundial "One: The World", y éstas podrán verse en el episodio final. "Undivided" y el video "Light" verán también la luz el 4 de junio, dos horas antes de la emisión del último episodio de "Wanna One GO".

DÓNDE VERLO ONLINE:

​

Mnet en YouTube

Wanna One en Facebook

HORARIOS:



América Latina:

México, Perú y Colombia: 6 AM

Argentina: 8 AM

Chile: 7 AM

Estados Unidos:

ET: 7 AM

PT: 4 AM