Wanna One, grupo proyecto K-Pop, deja su disquera

Wanna One, banda proyecto de K-Pop, dejará la agencia YMC Entertainment, misma que fuera su casa disquera desde su debut. Esto a puertas del lanzamiento de su nuevo disco e inicio de su gira mundial "Wanna One World Tour, One: The World", y a medio año de la disolución del grupo de 11 miembros, entre ellos figuras conocidas de otros grupos y las redes, debido al fin de sus contratos.

El anuncio se hizo por comunicado en el 'fancafé' del grupo: "Desde el 1 de junio, Wanna One cambiará de agencia a Swing Entertainment, empresa de management exclusivamente para Wanna One. (...) Para un mejor traslado mantendremos, mientras tanto, una relación colaborativa con la agencia original, YMC Entertainment. En Swing Entertainment prometemos poner todo nuestro esfuerzo en apoyar a Wanna One, quienes seguirán con su tour mundial y nuevo álbum".

YMC, previa agencia del grupo temporal emergido del reality "Produce 101" confirmó que la banda firmó con Swing Entertainment por seis meses, desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre, según AllKpop. La nueva agencia no sería subsidiaria de CJ E&M, quienes aún se mantendrán a cargo de la producción del grupo y, tras su disolución en diciembre, trabajarán con otros artistas.

Previamente Wanna One develó video teaser de "Light", su nuevo sencillo, además de avances de "1÷x=1 (Undivided)", disco especial de sub-unidades, a salir el 4 de junio a las 6 PM, hora coreana. Además de los temas de los sub-grupos, el disco contará con colaboraciones de los artistas surcoreanos Zico, Heize, Nell y Dynamic Duo.

Wanna One: Avances de "Undivided", álbum de sub-unidades con Zico, Heize y más. (Fuente: YouTube)

Wanna One también realizará este 4 de junio el estreno en vivo de sus nuevas canciones a través de una transmisión online de la cadena K-Pop de cable Mnet, como parte del episodio final de su reality show "Wanna One Go X-CON". El debut de los nuevos temas que serán parte del próximo tour mundial "Wanna One World Tour " se emitirán en tiempo real desde el Gocheok Sky Dome de Seúl.