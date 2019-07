YouTube: BTS revela el esperado tráiler de su película "Bring The Soul" | VIDEO

BTS estrenó el esperado tráiler de su nueva película "Bring The Soul: The Movie". Esta sería la tercera película del grupo de K-pop, luego de sus cintas "Burn the Stage" (2018) y "BTS World Tour: Love Yourself in Seoul" (2019).

► BTS estrena película "Bring The Soul" en el Perú y las entradas ya están a la venta

► YouTube: BTS estrenó "Lights", su nuevo videoclip en japonés | VIDEO



A través de su cuenta oficial de Facebook, BTS ya había confirmado el estreno de "Bring the Soul: The Movie" para el próximo 7 de agosto. La cinta volvería a repetir la temática de sus antecesoras, al mostrar el último concierto de la gira "Love Yourself Tour" que el grupo realizó en París durante el 2018.



► Mira a continuación el tráiler de "Bring The Soul":

Tráiler de "Bring The Soul". (Fuente: YouTube).

Tal y como se muestra en el tráiler, esta película mostrará las experiencias de los integrantes de BTS visitando otros países gracias a su música; y el ya esperado backstage.

Recientemente, BTS estrenó el videoclip de la canción "Heartbeat" como parte de la banda sonora de BTS World; el videojuego inspirado en el grupo. Además, liberaron "Lights", su nuevo single en japonés.