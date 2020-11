Conforme a los criterios de Saber más

“Sin despertar” y “Escapar” son canciones que Kudai lanzó hace 16 años y formaron parte de su disco “Vuelo”. Aquellas letras marcaron a una generación de jóvenes que hoy en día siguen escuchándolos. Con estas nuevas versiones, la banda propone un nuevo sonido para celebrar sus 20 años de carrera. El Comercio conversó con tres de los integrantes del grupo chileno.

“Estas son canciones que a los fans y al público nuevo siempre les han gustado, y el poder traer una versión más fresca este 2020 inyecta más fuerza al proyecto” mencionó Pablo Holman.

Tras su regreso en el 2016, la agrupación chilena ya tenía planeado lanzar tres discos con Sony Music. El 2019 pasado lanzaron “Laberinto” y este 2020 se suponía que iban a lanzar una nueva compilación, pero la pandemia del Covid-19 frenó esos planes.

Pablo Holman: “Esperamos que apenas pase esta pandemia podamos retomar los conciertos en vivo que obviamente extrañamos bastante y es algo que la gente también extraña. Si esta canción reversionada (“Escapar 2020″) te genera bastantes emociones online, imagínate verla en vivo.”

Kudai enfatiza que la música no tiene fronteras, tomando en cuenta que Pablo se encuentra en México y el resto de la banda en Chile.

Nicole Natalino: “Acercarnos estando lejos creo que es algo que la pandemia nos ha hecho trabajar. Pablo desde siempre ha vivido en México y ahora, con el tema del teletrabajo, crear música en esta plataforma es algo muy cercano y fácil. Quisimos mostrarlo así, de una forma alegre, sin tener ningún problema aunque estemos lejos.”

La nueva generación

En un tiempo en que la tendencia emo era común, Kudai prosperó. ¿Qué tanto han cambiado los jóvenes en los últimos años y cómo ha sido la respuesta de esta nueva generación hacia la banda? Bárbara Sepúlveda tiene una respuesta:

“Cuando eres joven, tienes una necesidad de buscar tu propia identidad, de vivir toda la vida, sufres, terminas con tu novio y sientes en algún momento que la vida no te puede tratar peor. Somos bastante extremos cuando somos adolescentes. Ese tipo de problemáticas y sentimientos lo van a tener independiente la cantidad de años que pase entre época y época. Pero hoy, sí me he dado cuenta que los jóvenes, a parte de ser tecnológicos, valoran mucho más la música. Están mucho más abiertos a los diferentes estilos que hay y eso es super bueno, creo que en nuestra época éramos mucho más encasillados en cierto estilos musicales y ahora no hay tanto prejuicio. Eso me gusta bastantes, es algo que nos ha ayudado muchísimo y nos ha ayudado a conocer a nuevas generaciones. Chicos que hoy en día tienen 18 o 19 años, que escuchan Kudai, les encanta y son super abiertos de mente, algo super bueno de replicar”.

¿Un nuevo álbum en proceso?

Aunque todavía no anuncian su nueva producción, Bárbara respondió sobre cómo fue volver a retomar el grupo, ahora con cierto nivel de independencia en comparación a cuando eran quinceañeros, y sobre las posibles complicaciones que pudieron haber surgido tras tener cuatro perspectivas distintas en la producción.

Bárbara: “No ha sido tan difícil. Sí, pensamos distinto tal vez, algunas cosas, pero cuando se trata de música siempre estamos muy complementados y nuestros criterios son super unificados también.(...) Aparte hay un tremendo equipo de trabajo, nuestra disquera y management que también son del grupo pero tienen una visión muy de afuera y nos ayudan a definir cosas.”

Asimismo, Pablo aclaró que falta muy poco para saber de qué se va a tratar su nueva compilación.

Pablo: “A nadie le queda claro porque Kudai no ha podido decir que va a hacer. Hay una confusión que genera expectativa y eso nos gusta. Queda muy poco para que se acabe el 2020 y yo creo que antes de que cierre el año van a tener una noticia oficial de qué es esto exactamente.”

