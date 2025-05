Son la banda que siempre tiene algo que decir. Su momento de gloria más cercano ocurrió hace 21 años, pero aun así siempre se han mantenido relevantes. Los estadounidenses de Green Day con su pop punk viven un buen momento ahora que sus canciones están posicionadas en lugares altos de los ránkings internacionales, esto mientras desarrollan una gira mundial que ahora mismo los mantiene en Estados Unidos, pero que en los próximos meses los llevará a visitar Europa. Y también América Latina, Perú incluido.

Este lunes se confirmó el concierto de Green Day en Perú para el 27 de agosto del 2025, con lo cual ponen fin a su ausencia por estas tierras desde su última presentación en 2017, cuando tocaron en el Estadio de San Marcos de Lima. El show fue justo un día antes del partido de Perú contra Nueva Zelanda; podría decirse que el vocalista de la banda le dio suerte a la blanquirroja al repetir hasta el cansancio que venceríamos, cosa que ocurrió. “Impecable, potente y emotiva presentación la de Green Day en nuestro país. Los americanos, en su segunda visita a Lima, no se guardaron nada y el público así lo sintió”, comentó en ese entonces El Comercio.

Pero esa visita de Green Day, que dejó huella por lo emotiva, no fue la primera. Allí está la presentación que dieron en 2010, también en San Marcos, donde Billie Joe Armstrong cantó con la bandera del Perú atada a su micrófono (en 2017 alguien le pasaría también la bandera, que alzó para algarabía de campo y tribuna).

Así informó El Comercio del show de Green Day en Perú en 2010. / Archivo El Comercio

“Fue memorable por muchas razones: porque se trató de un recital de buen rock and roll que, en el más puro espíritu ‘Springsteen’, duró casi tres horas, porque los integrantes de la banda fueron siempre generosos (invitaron a varios fanáticos a interactuar con ellos en algunos de sus temas más emblemáticos, regalaron besos y guitarras, se cansaron de decir que Lima era la ciudad más increíble del planeta y que el público local era mucho más ruidoso y eufórico que el de Santiago de Chile, en fin...) y, finalmente, porque ofrecieron exactamente lo que el público esperaba: todas esas canciones que se han colado irremediablemente en la banda sonora colectiva de al menos dos generaciones de melómanos”, dijo entonces este Diario.

Crítica social

Cuando Green Day estrenó “American Idiot” (2004) George W. Bush estaba por terminar su primer periodo como presidente de EE.UU.; el álbum, considerado por los entendidos como una ópera punk rock, hacía a referencia a la situación política y social del país, que estaba metido de cabeza en la guerra contra Irak, un conflicto muy criticado por intelectuales y también personalidades del entretenimiento. El álbum fue también un canto sobre la decepción ante la vida americana que, se suponía, la guerra buscaba proteger.

Y este 2025 la banda ha vuelto a oponerse a lo establecido. En enero último durante un concierto la agrupación le cambió la letra a la canción “American Idiot”, haciendo referencia a Elon Musk, consejero senior del presidente Donald Trump. Dos meses después hicieron lo mismo en otro show, pero con la canción “Jesus of Suburbia”, donde apuntaron al vicepresidente norteamericano J.D. Vance.

Si bien se desconoce si estas críticas se repliquen o no en el concierto de Lima, sí se espera que el show esté a la altura de sus presentaciones previas. A propósito, compartimos la entrevista que El Comercio sostuvo en 2010 con el bajista de la banda Mike Dirnt.

Mike Dirnt de Green Day en 2010: “Ahora se trata de retarnos”

Por Alberto Revoredo

—Los puristas del punk se mostraron ofendidos cuando tres muchachitos californianos lograron instantáneo éxito con el álbum “Dookie” (1994). Composiciones pegadizas, sostenidas en acordes en quintas, eran tocadas velozmente sin muchas pretensiones. “Long View”

“She”, “Basket Case” y “When I Come Around” son algunos referentes de ese disco. Tras el cambio de batero’ y algunos trabajos que no reeditaron el éxito inicial, los Green Day agitarían la escena rockera con el celebrado “American Idiot” (2004). Dos canciones notables de nueve minutos como “Jesus Of Suburbia” y “Homecoming” anunciaban la madurez de la banda. A pesar de ello, Green Day no ha perdido su esencial rebeldía y, por eso, gusta todavía a los jóvenes. Tal como lo puso Billy Joe Armstrong, vocalista de la banda: “Una pareja me dijo que a los 15 años tuvo sexo en uno de nuestros conciertos. Y tuvieron una hija que ahora tiene 15 años y escucha nuestra música”. Su última entrega, “21st Century Breakdown” (2009), confirma gratamente este crecimiento musical.

—Antes de ser conocidos como Green Day, cuando se hacían llamar Sweet Children, primó mas en su propuesta la influencia de bandas estadounidenses como Mr. T Experience o Social Distortion antes que grupos británicos como The Clash o los Sex Pistols, algo que a muchos les cuesta entender...

Es cierto, en esa época estábamos muy influenciados por bandas punk de los ochenta como las que has mencionado, y otras más como los Dead Kennedys o The Replacements, agrupaciones que al final te terminan llevando a Ramones. Esto de la reina, la anarquía y esas cosas son... tú sabes, no tenemos una reina en Estados Unidos [risas].

— En comparación con anteriores trabajos de estudio, sus dos últimos discos, “American Idiot” y “21st Century Break-down”, han demandado más tiempo en cuanto a la elaboración. ¿A qué obedece eso?

Creo que es porque estos dos últimos álbumes no han sido fáciles de escribir. Toma mucho tiempo escribir un disco que realmente transmita algo y a la vez tenga temas que te atrapen. Ya no escribimos canciones de tres acordes como si dijeras ‘uno, dos, tres’. Ahora se trata de retarnos a nosotros mismos. Después de veinte años es importante que nos exijamos para mantener nuestro interés y el interés de nuestros ‘fans’.

—Uno de los aspectos más interesantes de su último trabajo, además de la notable madurez musical, es la conexión entre las canciones. ¿Es cierto queen esto tuvo que ver mucho el clásico “Born to Run”?

Sí, uno de nuestros discos favoritos es “Born to Run”, porque tiene una línea que se mueve por debajo de todo, algo que conecta a todas las canciones. Nuestro trabajo tiene que ver con eso, apreciamos que todo hable en conjunto, que haya una línea, una historia.

— Su infancia y adolescencia fueron difíciles, eso es consabido. Lo menciono porque en “21st Century Breakdown” se habla de abandono y revancha. ¿Algunos de esos temas vienen de sus propias experiencias?

No, yo creo que todo el mundo tiene esos sentimientos. Y mi infancia puede que tenga relación con el tema del abandono, pero siempre conocía gente a la que le iba peor que a mí. Tenía amigos que habían sido abusados sexualmente por sus padres o que eran realmente muy desdichados. Yo era pobre, pero ellos eran mucho más pobres. Este disco habla del lugar del que venimos y de su gente. Socialmente creo que todos estamos un poco jodidos, pero igual estamos enamorados de la vida.

— Siguiendo con el “21st Century Breakdown”, en la canción “American Eulogy”, específicamente en la segunda parte, “Modern World”, se muestra como cantante, algo que no es novedad, ya había hecho colaboraciones como vocalista para los Squirtgun. ¿Le gustaría hacer un disco como solista?

No realmente. He hecho contribuciones vocalmente pero no me considero un cantante. Puedo cantar, pero solo si el tema lo pide.

— En esa canción se quejan de la corrupción del sistema. ¿Qué opina de Barack Obama?

Sabes, al final él es también un político. En este momento, en EE.UU. tenemos más esperanza, porque hasta hace poco estábamos realmente jodidos, pero hay mucho trabajo por hacer.

—¿Cuál es su principal motivación actualmente para subir a un escenario?

Sabes, creo que es básicamente las ganas de hacer rock and roll. Tiene que ver con el hecho de que esto es lo único que hacemos, no hacemos nada mejor que esto. Mi madre siempre me dijo, sea lo que sea que hagas, pon toda tu habilidad en ello, y si tienes suerte, llegarás a ser bueno. Y creo que hemos tenido mucha suerte haciendo lo que sabemos hacer mejor que cualquier otra cosa.

— En estos años dejaron de lado algunas cosas e incorporaron otras. Convertirse en Foxboro Hot Tubs fue quizá el mejor laboratorio para experimentar. ¿Se animarían a probar con otras cosas? Reggae por ejemplo, como los Clash...

Si esa inspiración viene de un lugar real, sí. Hicimos Foxboro Hot Tubs porque viene de un lugar. Estábamos pasándola bien, tomando vino, y quisimos hacer algo de rock and roll de garaje. Resultó divertido, inspirador. Es algo distinto, pero sigue siendo Green Day. Si la inspiración llega a nosotros, no tenemos miedo de probar y hacer cosas nuevas, y bueno, si resulta un desastre, probablemente nunca lo oigan [risas].