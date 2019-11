La banda peruana City Woods acaba de lanzar una nueva canción llamada “Mind in peace”. En este material audiovisual, Diego Telge, su guitarra acústica y su cautivador timbre de voz destacan en armonía con el mar de Indonesia, lugar dónde fue grabado.

“Mind in peace” es su nuevo videoclip y es por muchas razones distinto a todo lo que hemos visto en el circuito local.

El videoclip fue filmado en la Isla de Asu a las afueras de Sumatra del Norte en Indonesia. El tamaño de esta isla es de un kilómetro y medio a la redonda. Cuenta con una ola perfecta (izquierda) y 40 habitantes en total y fue el escenario perfecto para que esta obra audiovisual cobrara vida.

El equipo de realización está conformado por Sebastián León (edición), Ellie Bobbie (producción) y Diego Telge (Dirección).

“Mind in peace” es la última canción del disco debut de City Woods, “Are you Living to Die?”, producida y compuesta por Diego Telge y David Chang.

“Esta canción representa el lado de luz y el lado de oscuridad de las personas. Revelando que todos los seres humanos somos iguales, que estamos en el mismo barco, que juzgarnos unos a los otros no nos lleva a nada. Que podemos llevar una vida en paz si aprendemos a aceptar nuestras diferencias. Que a pesar de que a veces nos caemos, nos deprimimos y la pasamos mal, siempre podemos rescatarnos de estos malos pensamientos percibiendo lo hermoso que es estar vivo, poder sentir y poder interactuar con los diferentes elementos que la naturaleza tiene para ofrecernos”, explica la nota de prensa sobre la canción.