La Charanga Habanera conquista al público peruano con nuevo disco y gira nacional

La Charanga Habanera atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, a puertas de celebrar 37 años de trayectoria con una gira nacional que viene registrando localidades agotadas en distintas ciudades del país. El éxito acompaña el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, “35 años Charangueando”.

El nuevo álbum ha logrado una importante proyección internacional, posicionándose en el primer lugar de emisoras radiales de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

En Perú, la respuesta del público ha sido contundente, reflejada en el lleno casi total de sus presentaciones. Fechas como el 8 de febrero en el Huaralino Internacional de Lima Norte, el 13 en Ayacucho Carnaval Fest, el 14 en Chaclacayo y el 15 en Tarapoto registran un alto nivel de demanda.

“Las canciones de La Charanga Habanera han acompañado a varias generaciones y, pese al paso del tiempo, la orquesta se mantiene como una de las favoritas en Perú y en muchas partes del mundo”, señaló David Calzado, fundador y líder del grupo.

Sobre “35 años Charangueando”, Calzado destacó que el disco reúne grandes éxitos del grupo y cuenta con colaboraciones de figuras internacionales de la salsa como Gilberto Santa Rosa, Mayito Rivera, Alexander Abreu, Víctor Muñoz y Mandy Cantero, entre otros. El álbum fue remasterizado y celebra la historia musical de la agrupación.

La gira nacional de La Charanga Habanera se inicia este 7 de febrero en la Explanada de la Costa Verde y continuará por ciudades como Lima Norte, Ayacucho, Chaclacayo, Tarapoto, Chiclayo, Chimbote, Iquitos, Chilca, Lima y Mollendo, consolidando su fuerte vínculo con el público peruano.