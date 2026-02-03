La Charanga Habanera conquista al público peruano con nuevo disco y gira nacional

Escuchar
Redacción EC

La Charanga Habanera atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, a puertas de celebrar 37 años de trayectoria con una gira nacional que viene registrando localidades agotadas en distintas ciudades del país. El éxito acompaña el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, “35 años Charangueando”.

