El cantante chileno Américo está a punto de regresar a Perú tras una larga ausencia por la pandemia del COVID-19. Esta vez, el famoso intérprete de cumbia llegará como invitado de la gira de la agrupación Los Ángeles Azules, que se presentará en el escenario del Arena Perú este 9 de junio.

Desde Chile, el artista conversó con El Comercio para contar detalles de lo que será su reencuentro con el público peruano, los éxitos de su nuevo álbum “Cumbia despechada” que interpretará en este show de antesala para su próxima gira por Estados Unidos y todo lo que opina sobre el auge del género urbano en la actualidad.

Además, reveló que si bien por el momento no hay nada planeado, no tendría problemas en hacer una colaboración con algún artista urbano, claro, siempre y cuando “suene coherente”.

—Vuelves al Perú para un show como telonero de Los Ángeles Azules, ¿Cómo te sientes con este reencuentro con el público peruano?

Me encuentro muy feliz, bendecido. Soy muy afortunado de que esta presentación en Perú se de como invitado y parte de la gira de Los Ángeles Azules. En lo personal me mueve mucho volver a Perú, conectarnos nuevamente con la gente, estoy muy ansioso por comer un buen ceviche, anticucho y tomar pisco sour.

—¿Es tu primera vez desde la pandemia? ¿Qué expectativas tienes con el reencuentro con el público peruano?

Si, es el reencuentro con el país. Lo primero será agradecer a través de la cumbia y devolver el cariño de la gente. La cuestión es quedarnos cautos para que el público pueda sorprenderse, yo voy a cantar con todo mi cariño y mi corazón.

—Esta presentación en el Perú dará el puntapié inicial a tu gira que realizarás en Estados Unidos, ¿Cómo vives este momento?

Si, Perú será la antesala de la gira por Estados Unidos que tendré por un mes, espero llevarme toda la energía de Sudamérica. Estoy feliz, ilusionado por volver a los escenarios con shows en vivo. Esto es nuestro trabajo, sustento para el equipo y la posibilidad como artista de seguir alimentando esto que generamos en la vida.

—En Perú y el mundo se te reconoce por tus versiones de temas como “Embrujo”, “Te vas”, “Que levante la mano”, ¿Qué importancia tiene la cumbia peruana en tu carrera?

Yo nací en Arica, Chile, así que tengo muchas experiencias y recuerdos en Perú, hay una gran conexión. Por el lado artístico, mi carrera está llena de composiciones y autores peruanos, he tenido la suerte de compartir con muchos y cruzar las interpretaciones, siempre mi respeto con todos ellos, en cada una de mis presentaciones suelo decir abiertamente de quien es, quien la hizo y así con todos. Hay mucha conexión y respeto.

—Incluso la industria te ha dejado buenos amigos peruanos, ¿Trabajarás en el corto plazo con alguno?

¡Me encantaría! Ahora que hemos retomado actividades me gustaría cerrar esos proyectos que quedaron pendientes con Tony Succar, Amy Gutiérrez. Me gana la idea de un proyecto con el Grupo 5, somos amigos con Elmer (Yaipén) y los chicos. Creo que sería un junte bastante importante. Si se da la oportunidad, estaría encantado.

—Sobre tu nuevo álbum “Cumbia despechada”, ¿Cómo nace y cuál es su significado en tu carrera?

Ya lo dice el título, es un proyecto con mucho dolor, decepción del amor. Es un disco que nace en pandemia con todos los sentimientos que nos rodeaban, el estrés, la incertidumbre y el miedo que sentimos. Muchas relaciones se vieron muy movidas, así que aquí le estamos cantando a eso. Hay canciones bien dolidas, sentidas y me encanta el álbum, si no se baila con el vaso en la mano no tiene mucho sentido.

—¿Qué tan diferente ha sido trabajar bajo las restricciones de la pandemia del COVID-19?

Tuve la suerte de haber hecho el álbum con mis músicos. Muchos artistas fantaseamos y pensamos que si vamos a Los Ángeles nos va a ir mejor, si bien es cierto hay cosas que se ganan, pero en esta oportunidad lo hice con mi equipo y eso ayudó a que todo fluyera. Uno se da sus gustos y en lo profesional hay cosas que se ganan, pero quien recibe todo esto es la gente, así que les damos lo mejor. Mi primer álbum lo grabé en una habitación con alguna acústica, el resultado fue fantástico, la gente lo recibió bastante bien. Pude ir a Abbey Road y quizás no funcionaba.

—Sobre tu evolución musical, ¿En qué etapa te encuentras como artista?

Yo soy un artista de cassette, la evolución ha sido tremenda. Hoy todo es digital y me di el gusto de sacar algo en vinilo, ha sido todo para mejor, hay una obligación a estas alturas de mi vida de que todo tiene que ser más maduro, con calma y poniendo a prueba lo que se pudo aprender. Ha sido una buena y bonita evolución.

—Con casi 40 años de trayectoria has visto la evolución de la música hasta ahora, donde prevalecen las colaboraciones y fusiones, ¿Existe la posibilidad de trabajar un feat con alguien del género urbano?

Si aparece un productor que nos pueda ubicar de buena manera, que suene coherente, yo creo que sí. Se han ganado un espacio, cuentan con la tecnología, las plataformas y son un combo completo... Ellos van a seguir evolucionando, en el 2000 muchos pensaban que el reguetón iba a pasar rápido y mira ahora, no se van a ir, se han adaptado y listo. Cuando ves a un Bad Bunny metido en la WWE, es obvio que no se van a ir; hay que aprender a compartir.

—Ya que mencionas a Bad Bunny, ¿Qué opinas de los artistas urbanos que han surgido?

Yo me imagino que en el mejor tiempo de la cumbia, si nosotros hubiéramos estado mostrando billetes o arriba de un Lamborghini, no nos hubiera ido tan bien (risas). Hoy día son los reyes, hay que aplaudirlos y en la medida que uno pueda aprender de lo suyo sería genial. Ellos no han venido a quitarnos nada, el público que te quiere está ahí y tiene otra forma de comunicarse, nada más.

—¿Te han invitado o te gustaría participar en un programa de televisión en Perú?

Me encantaría estar, yo sé que hay programas como “Yo Soy Perú”, “La Voz Perú”. Me gustaría mucho estar en alguna temporada de un programa musical de formatos tan especiales.

—Estaba pendiente el tema de una serie, ¿has retomado este proyecto?

Hay que retomarlo, la idea me sigue encantando, tengo un montón de historias que contar que de seguro va a lograr representar a mucha gente, ojalá tenga el espacio, tiempo y la tranquilidad para hacerlo y que me quede este registro de tantas cosas vividas con la música, con altos y bajos, todo es parte del camino.

—¿Has pensado en el retiro?

Me retiraría hoy día, estoy cansadísimo (risas). No creo que en lo cercano esté lejos del escenario, siento que todavía me queda mucha fuerza. Lo pensé en el 2004 porque no me resultaban las cosas. Hoy la realidad es muy distinta, así que no tendría mucho sentido retirarme. Estoy en mi mejor momento, a lo mejor no estoy en Viña del Mar, económicamente recién estamos retomando las actividades, pero personalmente me encuentro más tranquilo y consciente de todo, con un poder de decisión muy fuerte. Si hay algo que no quiero hacer tengo la capacidad de decir no, ese poder me da una gran tranquilidad.