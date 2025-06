¿Puede entenderse el Perú actual sin la cumbia? Está lo más escuchado de las radios y el streaming, no falta en la banda sonora de telenovelas; según la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), es el género que más dinero ha recaudado en 2024. Y de acuerdo Spotify, ahora hay más artistas peruanos que ganan cifras superiores a los S/ 50.000 en la plataforma. En ese contexto surge Chicha su mare, festival que reúne agrupaciones de renombre de este género, así como de la salsa.

A desarrollarse en Lurín Live, sede del último Vivo x el Rock, Chicha su mare reunirá en concierto a los Hermanos Yaipén, Explosión de Iquitos, Corazón Serrano, Armonía 10, Mauricio Mesones, Los Mirlos, Caribeños de Guadalupe y Daniela Darcourt. Artistas con años de trabajo que subirán a un escenario giratorio; apenas una agrupación termine su turno, el escenario dará una vuelta, con los implementos ya listos para el siguiente artista.

“La cumbia es una música que tengo a la mano en momentos alegres, de celebración, en fiestas”, contó a El Comercio Lucia Navarro, productora del evento. “[Los peruanos] aunque no lo queramos reconocer, nos movemos chichamente. En el día a día tenemos esa chispa, el peruano es persona de recurso y en lo chicha y en lo informal está ese recurso y sacamos de nada, hacemos cosas espectaculares”, añadió la empresaria.

¿Cómo piensa solucionar el festival el tema de las salidas? Durante el Vivo x el Rock, hubo quienes demoraron horas en retirarse con sus vehículos. La organización cuenta que habilitará las cinco salidas del local; de igual modo indican haber convocado a expertos en transporte y para resolver el tema de los accesos. ¿Y qué hay de los colectiveros? En el anterior evento generaron un cuello de botella. “Entre la Panamericana sur y la salida hay una pista doble hecha por el venue. Los colectiveros, si tú tienes una buena seguridad. no van a poder entrar. Sí van a poder parar en el mall”, añadió Verónica Navarro, también productora. Adicionalmente la producción implementará una ruta de buses de ida y vuelta, con paraderos en San Martín de Porres y La Victoria.

Está fresco en la memoria el atentado contra el atentado contra Armonía 10, agrupación participante en este festival, donde murió el cantante Paul Flores. ¿Qué se hará dar seguridad a los asistentes? La organización indicó haber solicitado apoyo a seguridad del estado, además de que hará control de identidad para sus proveedores y, por el lado de los asistentes, se evalúa implementar un detector de metales.

Para Lucía Navarro un festival como Chicha su Mare no habría podido haberse hecho hace 20 años, pero sí ahora porque, en su opinión, las agrupaciones se han solidificado y apropiado del mercado. “Las bandas ahora son mucho más profesionales en todo sentido. Cada uno ha ido buscando su propio lugar en este mundo gigante de la cumbia”, dijo.

En sentido horario algunas de las agrupaciones participantes en Chicha su mare: Corazón Serrano, Los Mirlos, Armonía 10 y Explosión de Iquitos.

Asimismo, en su opinión la sociedad peruana ha reivindicado la cumbia. “No importa cuál es tu posición socioeconómica, de hecho escuchas cumbia”, sostuvo. Si bien reconoció que hay personas que usan la palabra “chicha” de manera despectiva, esta con el tiempo se ha desarrollado hasta volverse algo más. “En el tiempo se ha vuelto una cultura con la que la gente se identifica, porque a quién no le gusta un letrero chicha, a quién no le gusta la tipografía de Eliot Túpac, a quién no le gusta un pintor como Christian Bendayán. Se ha partido de una palabra despectiva a algo que queremos y acogemos y que abrazamos”, agregó.

La cumbia peruana funciona aquí, pero salvo honrosas excepciones, como Los Mirlos, no ha trascendido internacionalmente. ¿A qué se debe esto? “Es porque ellos recién están descubriendo una forma mucho más profesional de trabajar y autoproducirse. La mayoría de grupos de Cumbia son autogestores: generan sus propios vestuarios, gráficas; se mueven así. Yo creo que [es] porque no han tenido la oportunidad de salir. Y ese trabajo es un trabajo de hormiga, no es que alguien te llame y diga, 'ven‘. Tú tienes que buscar a los festivales”, dijo.

¿Significa esto que la informalidad peruana ha jugado en contra de la internacionalización de la cumbia? Se lo preguntamos. “Yo creo que no es informalidad. Es que tienes que empezar a buscar las formas de salir. En Argentina o Colombia la parte cultural está más evolucionada que acá. Tienen apoyo del gobierno para salir, para presentarse a diferentes festivales. Acá no, acá ellos tienen que autogestionar todas esas todas esas cosas. Yo creo que va a suceder pronto”, sentenció.