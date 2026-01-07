Escuchar
(2 min)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En algún punto del 2025, Amaranta recibió una llamada que cambiaría el balance de uno de sus mejores años. “Paga”, escucharon, y el resto de su vida fue acomodándose bajo esa palabra. Volver a casa después de los conciertos entonces se convirtió en una operación silenciosa: rutas alteradas, tiempos medidos, decisiones que no figuraban en el afiche, pero que marcaban cada jornada de la banda.

La extorsión le cambió la vida y hoy se prepara para celebrar los 10 años de Amaranta: Karina Benites piensa en el futuro
Música

La extorsión le cambió la vida y hoy se prepara para celebrar los 10 años de Amaranta: Karina Benites piensa en el futuro

De shows en SJL y Puente Piedra a agotar estadios: Bad Bunny y la historia de un ascenso sin atajos
Tendencias

De shows en SJL y Puente Piedra a agotar estadios: Bad Bunny y la historia de un ascenso sin atajos

Bad Bunny en Lima: estas serían las canciones que sonarían en sus conciertos
Música

Bad Bunny en Lima: estas serían las canciones que sonarían en sus conciertos

“‘Es por amor’ dejó de pertenecernos, se volvió memoria colectiva”: G.I.T. vuelve como G y T para celebrar su hit que cumple 40 años
Música

“‘Es por amor’ dejó de pertenecernos, se volvió memoria colectiva”: G.I.T. vuelve como G y T para celebrar su hit que cumple 40 años