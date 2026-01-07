La extorsión le cambió la vida y hoy se prepara para celebrar los 10 años de Amaranta: Karina Benites piensa en el futuro

En algún punto del 2025, Amaranta recibió una llamada que cambiaría el balance de uno de sus mejores años. “Paga”, escucharon, y el resto de su vida fue acomodándose bajo esa palabra. Volver a casa después de los conciertos entonces se convirtió en una operación silenciosa: rutas alteradas, tiempos medidos, decisiones que no figuraban en el afiche, pero que marcaban cada jornada de la banda.

El bus dejó de llevar el nombre del grupo, no por estrategia de marketing, sino por necesidad. La exposición pública se redujo, las salidas se aceleraron y ciertos escenarios dejaron de ser una opción viable. No hubo comunicados ni anuncios. Todo ocurrió fuera del foco, mientras Amaranta seguía cumpliendo con su agenda y defendiendo su espacio dentro de la escena andina contemporánea.

Formada en 2016, Amaranta es una de las bandas referentes de la nueva escena andina contemporánea. Liderada por Karina Benites, el grupo ha desarrollado una propuesta que cruza tradición, tecnología y puesta en escena moderna.

“Mudamos la oficina, mudé incluso el lugar donde vivía. Hicimos varias cosas para salvaguardar la vida, porque lo más importante es la seguridad, más aún cuando uno tiene familia”, cuenta Karina Benites, vocalista del grupo, quien tuvo que reorganizar su vida cotidiana.

Con el paso de los meses, tras varias amenazas, la situación se estabilizó hasta ya no recibir más llamadas. “Aunque esa no es la solución”, afirma Benites. Hoy, la agrupación asegura que ese capítulo quedó atrás. El balance no es liviano, pero sí claro: “Fue un año duro, pero también nos hizo crecer como grupo”, resume Benites, a las puertas de una etapa clave para la banda.

Un año de innovación

Antes de celebrar su décimo aniversario en febrero, Amaranta vuelve a los escenarios desde una conversación distinta: el cruce entre tradición y tecnología. Su participación en el concierto homenaje a Flor Pucarina, donde la figura de la cantante fue recreada mediante inteligencia artificial, reactivó el interés por traer de regreso a voces fallecidas que marcaron la música nacional.

La experiencia generó lecturas diversas. Para una parte del público, fue una forma inédita de reencontrarse con una voz esencial del huayno; para otros, un gesto que obligó a pensar en los límites de la tecnología cuando se trata de figuras históricas. “Creo que siempre se debe respetar la memoria, pero también siento que, como artista, me gustaría que en algún momento me recuerden y que se pueda hacer algo similar conmigo”, señala Karina Benites. Aclara, además, que el país aún está lejos de propuestas como ABBA Voyage.

Amaranta durante una de sus presentaciones en Lima. La agrupación peruana combina huayno tradicional con arreglos contemporáneos y se prepara para celebrar su décimo aniversario en febrero.

Sobre el uso de la inteligencia artificial en la música andina y en el contexto peruano, Benites precisa que su interés se enfoca en los aspectos técnicos más que en la creación artística en sí. “Me interesa más cómo puede mejorar la experiencia y la producción, no necesariamente reemplazar procesos creativos”, explica, marcando una distancia clara entre la herramienta y la obra.

En ese equilibrio entre cuidado, memoria y exploración, Amaranta encara su aniversario con una mirada serena. “Han sido años de muchas tristezas, alegrías y sobresaltos, y aun así cantaremos, porque debemos enfrentar lo que venga a nuestra manera”, afirma Benites, quien aún observa con recelo por la ventana del bus, esperando que Amaranta —como tantas otras bandas— llegue siempre a buen puerto cuando el concierto termine.