“Madrina, tengo una sorpresa para ti, espero que te guste, espero que lo goces y lo disfrutes tanto como lo estoy disfrutando yo y los invitados que tanto te quisimos. Siéntate y disfruta con tu cabecita de algodón, mi padrino Pedro”. Con estas palabras, La India le dedica a la gran Celia Cruz el ‘live streaming’ que viene preparando para este 24 de octubre como un homenaje por los 95 años del nacimiento de la ‘Reina a de la Salsa’ y como un tributo a la gran amistad que tuvieron ambas salseras. El Comercio conversó con la cantante.

“Nunca quise grabar ninguna de sus canciones porque para mí nadie las va a cantar como Celia. Pero ya hace muchos años que la gente me pedía que le haga un homenaje a mi madrina y este es el momento y gracias a Dios lo hemos podido lograr con el gran maestro Ramón Vázquez y músicos puertorriqueños y otros invitados que no puedo revelar todavía porque será una sorpresa”, contó La India vía telefónica con este diario.

Bajo el nombre de “India &Friends: Homenaje a la Reina Celia Cruz”, el tributo musical será emitido por streaming desde el Centro de Bellas Artes de San Juan de Puerto Rico.

Sobre este proyecto musical online adaptado en este formato por la pandemia que vive actualmente el mundo, La India reveló que serán 10 temas los que ella y sus invitados interpreten la noche del 24 de octubre.

“Se nos hizo muy difícil el poder elegir solo 10 canciones para este streaming porque hay tantos éxitos y ochenta y pico de discos que Celia grabó. Eso jamás nadie lo podrá hacer. Fue un proceso de aproximadamente un mes y hay muchos temas que se quedaron fuera”, dijo la cantante.

Además, aclaró que ella como el equipo que forma parte de este tributo musical han cumplido con todo el protocolo de salud que garantice la seguridad de todos.

“Hemos seguido todos los protocolos correspondientes. Nosotros tuvimos que ir a ensayar a Bellas Artes porque eso es algo que tiene que salir espectacular musicalmente y lo hemos hecho de manera responsable. Todos los músicos se hicieron la prueba del Covid-19 y estamos todos bien, gracias a Dios”, aclaró.

NOCHE DE SALSA Y JAZZ

Sobre los temas que interpretarán ella como sus invitados, La India no reveló cuales serán pero indicó que habrá una piezas de jazz fusionado con salsa, un género que lo considera más de su propio estilo.

La India no dejó pasar la oportunidad para resaltar la gran admiración y cariño que siente por la ‘La Guarachera de Cuba’.

“Para mí Celia es una maestra, una madre y una madrina. Ella le cantó por 50 años a la salsa, yo recién voy por 30. La reina auténtica de ese género es ella, no me corresponde a mí ni a ninguna otra. Es como Aretha Franklin, ella es la reina del soul para los americanos. Con Celia Cruz sucede lo mismo. Ella ha marcado muchas huellas”, dijo.

En otro momento de la conversación, la cantante de 51 años de edad aconsejó a las nuevas generaciones de cantantes femeninas a buscar su propia identidad y estilo “porque cantar podemos todos”.

“Celia fue una mujer que vendió su talento, su sabor. La guaracha, la guajira, ella lo transmitió en lo que es la salsa puertorriqueña. Cuando grabó con Willie Colón ella vendió muchos discos porque fue innovadora y no vendió sexo. Ahora todo mundo quiere vestirse como vedette, como Jennifer Lopez y esa no es la escuela que Celia plantó. Celia se vestía con glamour. La salsa no es sexo, la salsa es música y eso se quiere perder con la nueva generación de mujeres que recién está entrando. Y yo no digo todas, yo digo muchas porque no quiero ofender a nadie. Pero la verdad es la verdad, la salsa es para quien vende talento no cuerpo ni sexo”.

DATOS

-El concierto “India &Friends: Homenaje a la Reina Celia Cruz” será transmitido en vivo el sábado 24 de Octubre para todo Estados Unidos, Centro y Sudámerica, y Europa.

-Para el Perú, la hora de transmisión del streaming será a las 7:00pm y podrá ser visto a través de la plataforma digital Teleticket Play (TLK PLAY)

-Para adquirir las entradas LINK AQUÍ