Fundada en 2006 por los músicos Ricardo Wiesse y Nicolás Duarte, la propuesta del grupo fusiona elementos del ska, dub, reggae, cumbia y música electrónica | Foto: Difusión
Fundada en 2006 por los músicos Ricardo Wiesse y Nicolás Duarte, la propuesta del grupo fusiona elementos del ska, dub, reggae, cumbia y música electrónica | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La banda peruana La Mente celebrará sus dos décadas de trayectoria musical con el concierto “Los años mostros”, espectáculo que se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre a partir de las 8:00 p. m. en el Centro Cultural Bianca de Barranco.

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