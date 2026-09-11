La banda peruana La Mente celebrará sus dos décadas de trayectoria musical con el concierto “Los años mostros”, espectáculo que se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre a partir de las 8:00 p. m. en el Centro Cultural Bianca de Barranco.

El evento contará con un formato instrumental especial que incluirá una sección de vientos y la participación en escenario de artistas invitados como Pochi Marambio, Laura Pacheco, Aco, Raquel Marambio, Alan Malcom, Telmo & Willow y Bay Rareto.

La venta de entradas se realiza en la plataforma Digital Ticket. El espectáculo cuenta con la licencia de APDAYC y la producción de Digital Venue.

Fundada en el año 2006 por los músicos Ricardo Wiesse y Nicolás Duarte, la agrupación desarrolló una propuesta sonora que sus propios integrantes denominaron como “electropical”, estilo que fusiona géneros como el ska, dub, reggae, cumbia y música electrónica.

En sus 20 años de actividad dentro de la escena independiente, la discografía del grupo contempla los álbumes “Electropical”, “Para los muertos y los vivientes, ”Música y Millonarios del alma".