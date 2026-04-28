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Resumen

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Antes que la actuación, antes que el baile, antes incluso de entender del todo quién quería ser, Cristina Benavides ya sabía que la música ocupaba un lugar especial en su vida. “Fue mi primer amor”, dice. El más antiguo y el más presente. La acompaña desde los cinco o seis años, cuando cantar no era todavía un proyecto, sino una forma natural de estar en el mundo. Hoy, con más madurez, experiencia y claridad sobre lo que quiere decir y cómo quiere sonar, la artista da un nuevo paso con el lanzamiento de su segundo sencillo.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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