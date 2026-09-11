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Ningning, Karina, Winter y Giselle durante su primer concierto en el Perú, anoche en el Domo de Costa 21.
Ningning, Karina, Winter y Giselle durante su primer concierto en el Perú, anoche en el Domo de Costa 21.
Por Oscar García

Aquello de que se necesitan dos para bailar un tango quedó bastante demostrado anoche en el primer concierto de aespa en el Perú, aunque aquí las partes no fueron dos personas precisamente, sino dos conjuntos: de un lado, las cuatro talentosas integrantes del grupo surcoreano; del otro, los MY, sus seguidores, que recién al final del espectáculo, con las notas finales de “Till We Die”, pudieron darles un respiro a sus trajinadas gargantas, tras un ejercicio de canto colectivo que sin duda se recordará por mucho tiempo.

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