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Resumen

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La cantante peruana Andre, una de las nominadas al Latin Grammy 2026. En este caso, en la categoría Mejor álbum raíz.
La cantante peruana Andre, una de las nominadas al Latin Grammy 2026. En este caso, en la categoría Mejor álbum raíz.
/ JULIO REAÑO
Por Leonardo Ledesma Watson

Cuando Andrea Cisneros volvió al Perú después de diez años, cargaba dos maletas. Había pasado buena parte de ese tiempo lejos de casa, entre la formación clásica, la ópera y Nueva York, donde estudió en la prestigiosa Escuela Juilliard. Volvió, sin embargo, no para recuperar lo que había dejado, sino para averiguar qué podía hacer con ello. En 2019 decidió abandonar la ópera y empezar de nuevo e, incluso, dejó de llamarse Andrea Cisneros y pasó a ser simplemente Andre. “Le dije a todo mi equipo que me lo debía y, como artista, sentía que tenía mucho por decir y, a pesar de que mucha gente me dijo que estaba un poco loca, persistí”, le cuenta a El Comercio. Hoy, ya es una de las nominadas peruanas al Latin Grammy.

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