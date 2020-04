Sin tener la opción de ir al gimnasio o siquiera poder salir a trotar al parque, es difícil motivarse a hacer ejercicio en casa durante estos días de cuarentena. Pero también es una necesidad, no solo para mantenernos en forma sino también para mantenernos ocupados y no pasar todo el día pegados a una pantalla, sea por trabajo o viendo livestreams. Si necesita un poco de motivación para ponerse a saltar, a estirarse y a sudar en la sala de su casa, le ofrecemos esta playlist específicamente diseñada para darle el impulso que necesita.

No es solo una compilación al azar de los éxitos del momento. Sabemos perfectamente que, cuando se trata de música para hacer ejercicio, lo que necesitamos es el beat que no nos deje opción sino movernos; necesitamos ese ritmo energético que nos de la fuerza de hacer una última sentadilla, un último salto, una última lagartija, ¡una más! Por eso entre las canciones que escogimos hay hits como Blinding lights, de The Weeknd, que con su estilo de electropop nos hace querer saltar con cada tecla de sus sintetizadores; o también está Lola Bunny, en la que Lola Indigo nos hace querer darlo todo para el momento que llegamos al coro.

En fin… lo mejor es que se ponga ropa cómoda, coja un set de pesas y ponga a sonar esta lista de reproducción para empezar a hacer sus rutinas diarias. Verá cómo, dentro de poco, estará llamando a la sala de su casa su nuevo gimnasio.

