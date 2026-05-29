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El cantante de k-pop, Lee San, tiene 21 años y raíces peruanas de parte de su madre loretana. (Foto: Instagram/@the_scout_official)
El cantante de k-pop, Lee San, tiene 21 años y raíces peruanas de parte de su madre loretana. (Foto: Instagram/@the_scout_official)
Por Leslie A. Galván

Frente a su laptop, en vez del espectacular set de televisión del canal ENA, el cantante coreano-peruano Lee San o Leesan (traducido de “이산”) pone como fondo el lavadero de su cocina, donde entra más luz por la ventana de su departamento en Seúl. Con un polo azul y unos audífonos grandes en la cabeza, el chico de 21 años se conecta con Diario El Comercio. Son las 8 de la noche del viernes en Perú y las 10 de la mañana del sábado donde vive. Despertó horas antes y sigue somnoliento, porque el día anterior salió tarde de sus clases en la Universidad de Seokyeong. Lleva una vida tranquila, a pesar del protagonismo que su imagen viene cobrando por su participación en el famoso programa “The Scout”.

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