La exitosa serie colombiana “La Reina del Flow”, considerada un fenómeno global de la televisión en español, llegará por primera vez al Perú en formato concierto durante el segundo semestre de 2026. El espectáculo será producido en el país por Showbizz.

El esperado espectáculo “La Reina del Flow en Concierto” forma parte de su gira por Latinoamérica y promete reunir a miles de fanáticos que han seguido de cerca la historia de Yeimy Montoya y el universo musical que conquistó audiencias en todo el mundo.

Tras su exitoso paso por España, donde logró agotar entradas en importantes recintos como el Movistar Arena de Madrid, “La Reina del Flow en Concierto” continúa expandiendo su impacto internacional y ahora busca conquistar al público latino combinando música en vivo, narrativa y puesta en escena.

“La Reina del Flow en Concierto” llega a Lima este 2026. (Foto: Difusión)

En Perú, la productora Showbizz será la encargada de hacer realidad este espectáculo, apostando por una experiencia en vivo de alto nivel. La llegada del show no solo apunta a los seguidores de la serie, sino también a los amantes de la música urbana y del entretenimiento en vivo.

El éxito de “La Reina del Flow” no solo radica en su trama, sino también en la integración de la música urbana como elemento clave del relato, logrando que su banda sonora trascienda la pantalla y forme parte de la cultura popular en diversos países. El formato concierto busca precisamente trasladar esa esencia al escenario, permitiendo que el público viva en directo las canciones y emociones que marcaron la serie.

El anuncio de su llegada a Perú coincide con un momento clave para la franquicia, reafirmando su vigencia y la fuerte conexión que mantiene con sus seguidores a nivel internacional. La gira latinoamericana de “La Reina del Flow en Concierto” busca llevar una gran experiencia al público loca.

“La Reina del Flow” se consolidó como una de las series en español más vistas de los últimos años. (Foto: Difusión)

Por ahora, los organizadores han informado que próximamente se revelarán la fecha, ciudad, recinto y detalles de la venta de entradas en Perú. Hasta el momento solo se ha confirmado la realización del evento.