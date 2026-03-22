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“La Reina del Flow” llegará por primera vez al Perú en formato concierto. (Foto: Disfusión)
“La Reina del Flow” llegará por primera vez al Perú en formato concierto. (Foto: Disfusión)
Por Redacción EC

La exitosa serie colombiana “La Reina del Flow”, considerada un fenómeno global de la televisión en español, llegará por primera vez al Perú en formato concierto durante el segundo semestre de 2026. El espectáculo será producido en el país por Showbizz.

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