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Resumen

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Cecilia Bracamonte abre su corazón en “Gracias por tanto”, un libro en el que revela episodios íntimos de su vida, los amores que la marcaron y la felicidad que hoy disfruta. (Foto: César Campos)
Cecilia Bracamonte abre su corazón en “Gracias por tanto”, un libro en el que revela episodios íntimos de su vida, los amores que la marcaron y la felicidad que hoy disfruta. (Foto: César Campos)
Por Sonia del Águila

Las memorias que Cecilia Bracamonte acaba de escribir son mucho más que el recuento de una carrera extraordinaria. Son una invitación a conocer a la mujer que existe detrás de aquella voz que durante 64 años ha cantado al amor, a la nostalgia y a las despedidas. Porque uno cree conocerla cuando escucha sus interpretaciones, recuerda sus presentaciones junto a los grandes de la música criolla o la ve emocionarse frente a un público que la sigue aplaudiendo. Pero hay otra Cecilia. La que se enamoró y sufrió. La que enfrentó enfermedades, prejuicios y momentos de profunda soledad. La que tuvo que empezar de cero más de una vez. Y la que hoy, cuando muchos podrían pensar que ya lo vivió todo, asegura que recién está descubriendo la felicidad.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.

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