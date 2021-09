Conforme a los criterios de Saber más

Nicole Pillman siempre gana. Gana aunque pierda. No salió victoriosa en Latin American Idol 2008, pero la enorme exposición que tuvo le sirvió de cimiento para la construcción de una exitosa carrera musical con sello propio. Casi una década después subió al escenario de la Quinta Vergara representando al Perú. Aquella vez no consiguió una Gaviota de Plata, pero sí la propuesta para formar parte de “Criollas”, disco tributo a grandes compositoras latinoamericanas, junto a la mexicana Patty Cantú, el costarricense Debi Nova y la chilena Francisca Valenzuela.

“Gracias a mi participación en Viña del Mar, el 2019, con una de las canciones de mi álbum ‘Herencia’ ( “Una Misma Sangre” en la categoría folclórica) fui invitada por los productores Leandro Álvarez y Rafa Sardina (ganador de varios premios Grammy) y el peruano Manuel Garrido Lecca para participar en ‘Criollas’, un álbum en el que cantaré una de las canciones más hermosas de Chabuca Granda. El nombre aún no lo puedo revelar”, destaca la cantautora nacional.

El lanzamiento de “Criollas”, producción musical creada con el propósito de acercar a las nuevas generaciones a la música tradicional, está previsto para octubre o noviembre de este año. Se grabó a fines de 2020, en plena pandemia.

“Las artistas que estamos participando en este disco no somos cultoras de la música criolla sino del pop. No canto folclor pero respeto y conozco la música peruana, soy amante de la música criolla. Es un álbum que se está haciendo con arreglos musicales contemporáneos, estoy muy contenta con este proyecto, espero con ansias su estreno”, señala.

Nicole forma parte de "Criollas", disco tributo a grandes compositoras latinoamericanas. (Foto: Difusión / Nicole Pillman)

Reencuentro con el público

Mientras tanto, este 18 de setiembre, Nicole Pillman volverá a interactuar con el público. Realizará un concierto presencial en la Cúpula de las Artes, en Surco. El espectáculo contará con músicos en vivo, un elenco de baile, números aéreos y artistas invitados.

“La última presentación que tuve fue en febrero del año paso. Este será el primer concierto presencial desde que empezó la pandemia y lo estoy tomando con mucha ilusión. Estuve haciendo conciertos virtuales, pero nada reemplaza el show presencial”, asegura Nicole Pillman.

Durante la pandemia, la cantautora peruana también presentó su nuevo álbum “Renacer” y varios singles que formaron parte de diferentes producciones televisivas como las baladas “Te voy a encontrar” de la telenovela “Dos hermanas”, “Lo bueno llega al final” y “Princesas”.

Inicios

Nicole Pillman saltó a la popularidad en 2008, tras participar en Latin American Idol, versión para Latinoamérica de la franquicia inglesa Idols. Llegó hasta la etapa de conciertos del certamen.

“Las cosas se fueron dando poco a poco, apenas me hice conocida no me embarqué en la fama, decidí invertir mi tiempo y lo que tenía en un disco propio, en mis propias canciones. Creo que ahí empezó mi carrera, ‘Entre la espada y la pared’ (su primer sencillo) fue muy importante para mí. Actualmente tengo más de 50 canciones, obviamente, no todas se convierten en éxito, ni entran a la radio”, destaca.

Finalmente, reconoce la importancia que tienen los programas de competencia de canto como “La Voz Perú” para exponer el talento, sin embargo destaca que lo más duro viene después.

“Si piensas que lo tienes todo porque estás en la televisión, no es así. La carrera empieza recién cuando termina el programa. Ahí es donde tienes que aprovechar: grabar temas propios, invertir en tus propias canciones, seguir remando, si es lo que realmente quieres hacer. Lo que viene después es la vida real. La televisión es linda, mágica, la gente te quiere, te saluda; pero al año siguiente hay una nueva temporada y aparecen nuevos participantes, nuevos talentos, nuevas voces, así que hay que aprovechar el momento”, remarca.

EL DATO

Las entradas para el regreso a los escenarios de Nicole Pillman están a la venta a través de la página web de La Cúpula de las Artes.

Los precios son los siguientes:

Golden: 100 soles

Preferencial: 80 soles

General: 50 soles

Nicole Pillman interpreta "Cuarentena sin ti". (Video: Nicole Pillman) null

La cantautora peruana Nicole Pillman formará parte de "Criollas", un proyecto dirigido por los reconocidos productores Manuel Garrido Lecca, Leandro Álvarez y Rafa Sardina (ganador de varios premios Grammy).

Se trata de un disco tributo a las grandes compositoras de toda Latinoamérica y que reúne a intérpretes de la talla de Patty Cantú (México), Debi Nova (Costa Rica), Francisca Valenzuela (Chile) entre otras.

El 18 de septiebre regresas a los conciertos presenciales, con un gran espectáculo en La Cúpula de las Artes.

Después de un año y medio realizará un show con todos sus éxitos, acompañada de músicos en vivo y un elenco de baile. Además, tendrá como artista invitada a la actriz Priscila Espinoza (Rapunzel en “Princesas”) y a un invitado sorpresa, que será revelado en los próximos días.

“Estoy emocionada por este reencuentro con mi público, estamos preparando un show que será toda una experiencia. Tengo público de todas las edades y está será una gran oportunidad para disfrutar de un espectáculo, lleno de música y magia, en familia”, sostuvo la cantautora, quien lanzó recientemente su última producción musical titulada Renacer.

