Lady Gaga agradece a Bad Bunny por invitarla al Super Bowl LX: “Fue un honor absoluto”

La cantante Lady Gaga fue la gran sorpresa del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX. Tras su performance, la artista estadounidense no tuvo reparos en agradecer al ‘Conejo malo’ por invitarla a ser parte de la fiesta que reivindicó el orgullo latino ante el mundo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lady Gaga compartió un video en el que muestra detalles de su presentación en el Super Bowl LX, donde interpretó una versión en salsa de “Die with a smile”, tema con Bruno Mars.

El video también muestra a la artista bailando junto a Bad Bunny. Junto al clip se puede leer un potente mensaje de Lady Gaga dedicado a su colega latino.

“Fue un honor absoluto ser parte del show de medio tiempo de Benito. Gracias Benito por invitarme y gracias a todo el elenco por darme la bienvenida a tu escenario. No me lo perdería por nada del mundo”, escribió Lady Gaga.

Como era de esperarse, el video de Lady Gaga ha conseguido casi tres millones de reacciones en menos de nueve horas desde su publicación. Artistas como Tony Succar, Noel Schajris y Daniela Darcourt celebraron el post.

Así como Lady Gaga se pronunció tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX, diversos artistas también hicieron sentir su orgullo a través de las redes sociales.

Bad Bunny junto a la cantante Lady Gaga, a la cual invitó para cantar en el Super Bowl 2026. / PATRICK T. FALLON

Ricky Martin, Gilberto Santa Rosa, Luis Fonsi, Cardi B, Karol G, Jennifer Lopez, Shakira, Kacey Musgraves, Doechii y más artistas celebraron con emoción la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX, que se celebró el pasado domingo 8 de febrero.