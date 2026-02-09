Lady Gaga agradece a Bad Bunny por invitarla al Super Bowl LX: “Fue un honor absoluto”

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lady Gaga agradece a Bad Bunny por invitarla al Super Bowl LX. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Redacción EC

La cantante Lady Gaga fue la gran sorpresa del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX. Tras su performance, la artista estadounidense no tuvo reparos en agradecer al ‘Conejo malo’ por invitarla a ser parte de la fiesta que reivindicó el orgullo latino ante el mundo.

