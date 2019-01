Lady Gaga estrenó el espectáculo "Jazz y Piano" en Las Vegas | FOTOS

Lady Gaga comienza con pie derecho el nuevo año. La cantante dio inicio a la serie de espectáculos en sus 27 fechas, tras confirmar su residencia en el Park Theatre en Las Vegas. Recientemente, Gaga confirmó que cuatro fechas serían de "Jazz y Piano".

Lady Gaga sorprendió a los asistentes al presentar a Tony Bennett el domingo 20 de enero como su co-estrella en el primer show de "Jazz y Piano" que forma parte de su residencia en Las Vegas.

La artista de 32 años lució cuatro espectaculares trajes en el escenario y contó además con el apoyo de una orquesta de 30 personas.

Los espectadores se asombraron con la participación del veterano cantante, quien se mostró honrado por la invitación. El primer single que cantaron Lady Gaga y Tony Bennett fue “Lady is a Tramp” y posteriormente brindaron una interpretación de “Cheek to Cheek”, la canción principal de su álbum conjunto de jazz.

El concierto de Lady Gaga inició con “Luck Be a Lady” (Guys & Dolls), y la intérprete cantó temas clásicos como “La Vie en Rose”, “Fly Me to The Moon” y “New York, New York”; además de sus icónicas canciones “Poker Face”, “Born This Way” y “Bad Romance”.

Lady Gaga recientemente ganó en los Critics’ Choice Awards las dos categorías a las que fue nominada: Mejor canción y Mejor actriz.