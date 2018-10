Lady Gaga: soundtrack de "A Star Is Born" debutó a la cabeza de la lista Billboard

La cantante Lady Gaga sigue cosechando éxitos. Tras el gran estreno de su nueva película "A Star is Born", la intérprete de "Poker Face" y "Bad Romance" tiene un motivo más para celebrar. La banda sonora de su nueva cinta se estrenó como número 1 de la lista Billboard 200.

Por si fuera poco, esta distinción convirtió a la cantante Lady Gaga en la única artista femenina en tener cinco álbumes número uno en la lista Billboard en la presente década.

Lady Gaga alcanzó el récord en octubre de 2016 con el lanzamiento de su quinto álbum en solitario, "Joanne", que se convirtió en su cuarto LP líder de las listas de éxitos nacionales después de "Born This Way" en 2011, "Artpop" en 2013 y "Cheek to Cheek" en 2014. Sin embargo, Taylor Swift empató temporalmente el récord en 2017 con su álbum "Reputation".

Ahora, Lady Gaga se ha convertido en la artista femenina que más álbumes ha estrenado como número 1 en los últimos 10 años. En general, la lista la lidera el rapero Drake con ocho álbumes número 1, seguido de Justin Bieber con seis.

Según cifras de Billboard, la banda sonora de "A Star is Born", temas interpretados por Bradley Cooper y Lady Gaga, tuvieron 162,000 ventas de álbumes entre los cuales hay 32,000 álbumes equivalentes a pistas y 37,000 álbumes equivalentes al streaming.

Al igual que la película en sí, se espera que la banda sonora sea nominada a los Premios de la Academia en la categoría "Mejor canción original" gracias a los éxitos "I’ll Never Love Again" y "Shallow". Además, se espera que también sean incluidos en los Billboard Hot 100.