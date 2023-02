Si queremos hablar del reggae peruano contemporáneo, Laguna Pai es de las primeras bandas que pasa por nuestra mente. Desde su fundación en 2008, se posicionaron como uno de los grupos que marcaron la pauta del género. Eran solo jóvenes que querían hacer música y se dejaron llevar por la melodía de bandas de roots reggae como Culture o Tierra Sur mientras tocaban juntos durante horas.

Laguna Pai ha tocado en diversos festivales de reggae en el Perú, compartiendo escenario con bandas reconocidas internacionalmente como The Wailers, Damian Marley, The Roots Radics Band, Wailing Souls, Steel Pulse, Bambu Station, Soja, Clinton Fearon, Groundation, entre otros. / Anthony Niño de Guzmán

“Fue sin querer –queriendo–, la verdad. Éramos amigos del barrio que nos juntábamos a tocar, solo nos relajábamos ‘tirando pai’ en La Laguna de La Molina. Al mismo tiempo, alrededor de esos años empezaron a llegar las bandas de reggae que escuchábamos desde los catorce años, y estábamos encantados con eso. Hacíamos algunos covers de estos grupos e incluso ya componíamos nuestros propios temas del género”, cuentan Mariano Palacios, Salo Langberg y Gabriela Bonifaz. Y es que, a inicios de la década del ‘10 hubo una especie de boom musical, que, en palabras de la prensa “parecía que surgía una banda de reggae cada fin de semana”. Lamentablemente, la mayoría de estas bandas fueron efímeras, ya que con el pasar de los años este tipo de música perdió terreno entre el público joven.

Sin embargo, Laguna Pai supo mantenerse en pie, y hoy, celebran el aniversario número doce de su primer álbum: “Kultura Babylon”, un conjunto de canciones con guiños al rock que significaron un antes y un después en su carrera como banda de reggae, abarcando himnos como Politikanto o Libertad, cuyo contenido lírico siempre estuvo vinculado a cuestiones sociales. “Históricamente, el reggae siempre ha sido político, y en nuestro caso, al ser músicos peruanos, es curioso que nuestras letras sin querer hayan podido adecuarse al contexto a pesar de que no hayan sido escritas con esa intención”, agrega Mariano.

¿El precio de la fama?

Este ácido estilo musical en la escena peruana convirtió a “Kultura Babylon” en uno de los mejores álbumes de aquel año; pues su innovador sonido los llevó a recorrer escenarios tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, el inesperado nivel de fama a tan corta edad también se convirtió en su mayor desventaja, pues el contrato con su disquera no les concedía los derechos fonográficos sobre sus canciones.

“Tomamos decisiones muy precipitadas dentro de nuestra inocencia. Éramos jóvenes, no teníamos mucha experiencia ni ambición. Pensamos que esa oportunidad se presentaría de cierta manera y no lo fue; por lo que nos costó muchísimo alejarnos de ese disco cuando decidimos salirnos de ese contrato. Tuvimos que esperar diez años para volver a conectarnos con Kultura Babylon, todo por no asesorarnos desde un principio”, explican. Una situación que tiene similitudes con lo ocurrido con Taylor Swift y los derechos de sus grabaciones.

A pesar de todo, sus canciones trascendieron dentro de las mentes de muchos jóvenes, quienes, como ellos, querían que el mundo sea un lugar mejor. Por este motivo, como parte de la celebración por su decimosegundo año de debut musical, la banda relanzó uno de sus temas más representativos: “Libertad”, junto al gran Pochi Marambio, cantante de la banda emblemática del reggae peruano Tierra sur; y del rapero A.C.O., reconocido en Latinoamérica por su lírica y por su crecimiento en los últimos años.

“Estamos muy felices con el resultado, pues hemos utilizado los tracks originales de la canción, uniéndolos con las voces de nuestros invitados”, indican. Esta nueva versión junta a tres generaciones de artistas con el fin de difundir el mensaje principal de Laguna Pai: “La canción rinde homenaje a la perseverancia y a la resiliencia. Usando metáforas físicas, promueve la libertad de mente que quema las mentiras y la propaganda. Liberando así también el alma. La idea es dejar claro que ante la dificultad o el fracaso, se aprende y se sigue trabajando por nuestros sueños, sueños de amor, y de libertad”, concluye Mariano.