Lali Espósito le hizo honor al título de “Reina argentina del Pop”, pues el último jueves 13 de abril lanzó en todas las plataformas, y de manera física, su quinto álbum donde homenajeó a las divas del pop y grandes referentes de los 90′s y 2000.

Luego de convertirse en ser la primera argentina en llenar un estadio Vélez, la cantante pop había adelantado que su nuevo disco, el cual lleva por nombre ‘Lali’, es un fiel reflejo de ella.

“Este álbum se llama LALI porque sentimos que abraza un poco todo mi recorrido hasta este disco, hasta el día de hoy”, declaró en ‘Viva Latino’, y así lo demostró ya que los videos y las fotos que acompañan al álbum tienen toda la onda de los años 90′s y 2000, algo que ha hecho que muchos de sus seguidores tengan recuerdos de su infancia y/o adolescencia.

En el disco Compac, que cuenta con 13 canciones, Lali Espósito absorbió y trajo al 2023, estilos muy retro como los de Britney Spears, Thalía, Jlo, Christina Aguilera, Nsync, Backstreet Boys.

Incluso dentro de su tema ‘Obsesión’ hizo referencia a Luis Miguel con el “No me llames, no me insistas” de la canción ‘cómo es posible que a mi lado’ y usó como sample el “Stop” de la princesa del pop, Britney Spears, en Crazy. Lo mismo hizo con ‘Quiénes son?’, una expresión Moria Casán, un icóno de la cultura argentina.

Lali y su reacción al ver los nominados en la categoría Pop de los Premios Gardel

Esta semana se dio a conocer la lista de nominados en los Premios Gardel 2023 y la ausencia de Lali Espósito llamó poderosamente la atención de la propia artista, quien sin dudas está transitando un explosivo presente musical, luego de presentarse en un estadio de Vélez repleto y de lanzar su quinto disco, llamado Lali.

Siempre sincera, la cantante fue consultada por el tema y opinó a fondo en nota con Intrusos. “Se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Gardel. ¿Cuánto te importan los premios? Vos no estás nominada y toda la gente dice ‘Lali es la diva del pop’”, le preguntó el periodista Guido Záffora.

“No estoy nominada”, dijo Lali, seria. Acto seguido, hizo gala de la ironía y del humor: “Yo espero que este disco llegue a ser tan pop como Muchachos, de La Mosca. Yo no sé si estoy llegando a ese pop”.

“Pero son nuestros premios. Yo soy muy respetuosa y siempre lo he sido con los Premios Gardel, sobre todo. Me recuerdo dándole mucha importancia, públicamente, y sigo pensando de esa manera”.