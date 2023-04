Con el brazo en alto y formando un corazón con los dedos, la cantante argentina Mariana Espósito, conocida artísticamente como Lali, cerraba el último show de Disciplina Tour y hacía historia en el Estadio Vélez como la única mujer argentina que consiguió hacer sold out. De esa manera, luego de cantar frente a 45 mil personas que coreaban su nombre, la prensa y el público la consolidó como “La reina del pop argentino”.

Un mes después de su presentación emblemática, donde compartió escenario con Rels B, Cazzu, Mau & Ricky, Miranda! y Malevo, el disco esperado para este año, y motivo del tour, se publicó una lista con 13 canciones marcadas por ritmos pop que recuerdan a cantantes pop como Cher, Britney Spears, Thalía, Jlo, entre otras. Se lanzó bajo el nombre de la misma artista, quien tiene un especial cariño por esta última producción.

“Este álbum es un homenaje para el personaje/persona que es Lali, alguien que ha estado trabajando durante muchos años y que es apreciada por la gente tanto en las series como en los escenarios, por lo que me parecía hermoso que Lali tenga su nombre en la pieza musical que mejor la representa”, menciona la artista en conversación con El Comercio.

La cantante argentina Lali, luego de su presentación en el Estadio Vélez, se consolida como "La reina del pop argentino". Foto: Agustin Amicone / Guido Adler

—¿Cómo te sientes tras el lanzamiento de “Lali”?

Me da mucha alegría, no solo por mi ego trip, sino por todos los involucrados en este gran trabajo, especialmente aquellos que apoyaron mis ideas desde el ámbito privado hasta que se hizo público el proyecto. Siempre es importante destacar que detrás de un disco hay un proceso de muchos años, en el que la gente apuesta por tu visión y se esfuerza por llevarla a cabo. Por ejemplo, la estética de los conciertos o los videoclips requieren mucho trabajo, tiempo y confianza en mi equipo para lograr transmitir lo que se busca. Aprecio a todos aquellos que confiaron en que era el camino correcto a seguir.

—¿Cómo fue el proceso de composición previo al lanzamiento de “Lali”?

Fue algo muy introspectivo y estuve acompañada con un grupo pequeño conformado por el productor Mauro de Tommaso y Martín D’Agosto. En serio, este disco fue creado por solo tres personas y nuestros únicos críticos fueron amigos, músicos y personas que pasaban por el estudio con quienes compartíamos vino y escuchábamos los temas. La decisión de que fuera algo privado nos permitió enfocarnos en lo que queríamos hacer. Durante el proceso, me busqué mucho a mí misma para saber sobre qué quería hablar, además de abordar temas como el amor, el sexo y la vida de una manera diferente a como lo había hecho en temas anteriores. Finalmente, no hubo dudas ni confusiones, sabía que quería hacer un disco pop que contuviera todas las referencias que se pueden encontrar en un álbum.

—¿Qué cosas fueron diferentes al trabajar con un grupo pequeño?

Sin duda, este fue el mejor trabajo en equipo que tuve. Fuimos sinceros entre nosotros y nos conocimos en el proceso. Sin la visión y el empuje de ellos, este disco no sería lo que es ahora. Martín fue el líder creativo en cómo esto tenía que sonar y sin Mauro no habría podido escribir las canciones que hice. Hubo días en que estaba frustrada en la cabina de grabación porque no encontraba la voz adecuada para el tema, entonces Martin y Mauro entraban y me apoyaban a sacar lo mejor de mí. Temas como “Disciplina” o “Motivation” son claros ejemplos de ello.

—¿Cómo describirías este último álbum en comparación con tus discos anteriores?

El proceso creativo fue muy diferente en comparación con otros discos como “Libra”, donde tuve la oportunidad de viajar para componer con diferentes productores. Fue una experiencia enriquecedora, pero complicó encontrar mi verdadero yo y dificultó decir exactamente lo que quería. En este último proceso tan personal, solo trabajé con un productor y alguien con quien componía, lo que hizo más fácil expresar lo que quería y cómo hacerlo. Ahora que estoy mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cada disco fue consecuente con la edad que tenía en ese momento y quién era yo. Por ejemplo, estoy muy orgullosa de mi primer disco porque fue pionero en cuanto a sonido. Sin duda, me siento muy orgullosa del camino que he recorrido hasta este quinto álbum.

—Los artistas suelen colocar su nombre en el primer disco. ¿Por qué colocarle tu nombre a tu quinto álbum?

Porque si bien todos los proyectos musicales que hice tienen mucha sinceridad, este es el que más me define. Ahora que soy más adulta y sé lo que no quiero, que es más importante que saber lo que [sí] quiero, puedo reflejarme en mi música. El nombre del álbum es un homenaje para el personaje/persona que es Lali, alguien que ha estado trabajando durante muchos años y que es apreciada por la gente tanto en las series como en los escenarios, por lo que me parecía hermoso que Lali tenga su nombre en la pieza musical que mejor la representa.

Lali Espósito hace grandes referencias como Britney Spears, Thalía, Jlo, Christina Aguilera, Nsync, Backstreet Boys en su álbum "Lali"

—¿Qué artistas en particular influenciaron este disco?

Hay algunas canciones más obvias y otras que no son tan evidentes. Lo que tomamos para trabajar fue la intención del sonido de una época en sí. Ahí se engloban a muchos artistas. Por ejemplo, mi canción “Obsesión”, si bien tiene elementos de Britney Spears, al final suena más parecido a los Backstreet Boys. Es más, si vemos los tres proyectos que lancé, “Disciplina”, “Como tú” y “Diva”, todas emiten la sensación de ser pop un tanto peculiar. Por ejemplo, la última tiene ritmos electrónicos, pero acaba siendo un pop mezclado con soul. Entonces, en una sola canción puedo evocar a muchos artistas. Algunas canciones rememoran a Cher y otros tantos artistas de los años 90 de corte pop y electrónica. Al final, diría que no me enfoqué en los artistas de una época, sino en la música de un periodo de tiempo.

—¿La decisión de no incluir colaboraciones es parte del enfoque del álbum?

Sí, fue una decisión que evoca a los discos de los 90 y 2000, momento en que las grandes pop stars tenían sus discos en solitario, y bajo esa idea, yo quería recordar a mis ídolas y ser consecuente con esa idea, por eso lo hice así. En lo personal, me gusta colaborar con artistas, siempre y cuando sea de manera natural y no por obligación. En el caso de las canciones de “Lali”, no sentí que necesitaran una colaboración. Tal vez tuve la intención en algún momento, pero el destino quiso que fuera así. Ahora que el disco está lanzado, puedo pensar en alguna colaboración donde se combinen estilos.

—¿Cómo ves al pop dentro de la actual escena musical?

En el caso de Argentina, siempre ha tenido un poco de todo en cuanto a la música se refiere. En el caso del pop en particular, está Miranda!, quienes son mis ídolos máximos y también para toda Latinoamérica ya que son pioneros en el pop puro. Hoy en día, hay una fusión de artistas urbanos haciendo pop y viceversa. En mi caso, sentí que podía hacer algo más puro en cuanto al pop, por eso creé “Lali” en un momento propicio para la escena musical argentina con artistas increíbles como Tini, Nicki Nicole, Emilia, María Becerra y Nathy Peluso; todas ellas artistas que nos representan muy bien internacionalmente. Los hombres también están teniendo éxito en el mundo como Bizarrap, quien, junto con varios artistas, se sitúan en los puestos número uno a nivel mundial.

—Ahora te llaman “La reina del pop argentino” ¿Cómo te sientes al respecto?

Me da mucha alegría que me pongan ese título porque hago un trabajo muy concreto en defender y enaltecer al pop. Haber empezado una gira el año pasado en el Luna Park y acabarlo en el Estadio Vélez Sarsfield con sold out, para mí es algo emblemático. Que una mujer pueda llenar estadios así, al final es inspiración para otras mujeres —tal y como otras grandes artistas me inspiraron a mí— también puedan hacerlo. Entonces, está bueno ocupar ese rol para seguir haciendo cosas valientes y diferentes dentro de la música.

—¿Te tomarás una pausa o continuarás produciendo?

Después de este disco, siento que no hay una presión por ver qué debo hacer ahora, sino que se abrió un universo de sonidos que voy a explorar. Para mí, “Lali” es la base de lo que voy a hacer a partir de ahora. Mejor dicho, a partir de la siguiente semana comienzo a ir al estudio. Ya sabes cómo es esto, la industria musical nunca para.